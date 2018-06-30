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Трамп назвав міграційне законодавство США "найдурнішим у світі"

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп / svoboda.org

Президент США Дональд Трамп заявив, що законодавство США у сфері імміграції "найдурніше у світі".

Про це він написав у своєму Twitter.

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"Коли люди приїжджають в нашу країну незаконно, ми повинні негайно висилати їх назад, а не витрачати роки на законодавчі маневри. Наші закони найдурніші в світі", – йдеться в повідомленні.

Американський президент також додав, що республіканці "хочуть міцних кордонів і не хочуть криміналу", демократи, виступаючи за відкриті кордони, демонструють слабкість по відношенню до криміналу.

Нагадаємо, згідно з політикою "нульової терпимості" щодо нелегальних мігрантів, запровадженою у квітні 2018 року, затриманих нелегалів передають у федеральні суди, а їхніх дітей переводять під опіку або повертають на батьківщину.

За даними міністерства внутрішньої безпеки США, із 5 травня до 9 червня на кордоні з батьками розділили понад 2300 дітей.

Крім того, 18 червня стало відомо, що дружина президента США Дональда Трампа Меланія розкритикувала імміграційну політику чоловіка. Трамп 20 червня підписав указ, який забороняє розділяти сім'ї мігрантів. 21 червня перша леді США відвідала центри тимчасового тримання дітей нелегальних іммігрантів у Техасі.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США біженці
Джерело: 24 Канал
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