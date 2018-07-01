05:38
1 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
10°C
13°C 10°C
  • понеділок
    13°C 11°C
  • вівторок
    17°C 13°C
  • середа
    23°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому очка Медведєва злипаються. Збірній РФ не фартануло
Вєсті Кремля
20:10, 29 червня
Вєсті.UA. Жир. Залежність Порошенка. Китайська грамота Луценка
Вєсті.UA
18:34, 29 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Угорщина та Чехія спростували інформацію про укладання міграційної угоди з Меркель

38 Читать новость на русском
Ангела Меркель
Ангела Меркель / Фото з відкритих джерел

Чехія і Угорщина спростовують інформацію про те, що готові брати участь у процедурі висилки з Німеччини мігрантів, зареєстрованих в інших країнах ЄС.

Про це повідомляє DW.

Читайте також: Трамп назвав міграційне законодавство США "найдурнішим у світі"

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш назвав повідомлення про домовленість "повною дурістю".

"Німеччина не зверталася до нас, і нині я не став би підписувати таку угоду", – сказав він.

За його словами, Чехія не планує ніяких переговорів.

Представник угорського уряду Золтан Ковач також заявив, що Будапешт не укладав з Берліном ніяких домовленостей з питань біженців. У бесіді з агентством Reuters Ковач назвав неможливим, "щоб мігранти опинялися в Угорщині, перед цим не в'їхавши в будь-яку іншу країну ЄС".

"У 2015 році Німеччина намагалася зробити нас першою країною в'їзду, і ми від цього ще тоді відмовилися", – заявив Ковач.

Нагадаємо, Греція та Іспанія погодилися приймати назад біженців, яких виявить Німеччина на німецько-австрійському кордоні. Мова йде про біженців, що уже зареєстровані у системі EURODAC. Зазначимо, що Меркель перебувала під тиском, адже вона повинна була якось запобігти новим прибуттям. Міністр внутрішніх справ Хорст Зехофер надав їй вихідні. Він також заявив, що почне відводити мігрантів від кордону у своєму рідному штаті.

Теги: Новини політики біженці Чехія Угорщина
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 30 червня: українці застрягли у Тунісі, наслідки негоди і нові заяви Трампа
30 червня, 22:03 Головні новини 30 червня: українці застрягли у Тунісі, наслідки негоди і нові заяви Трампа
2832
Как привлечь в армию качественный личный состав?
30 червня, 22:01 Как привлечь в армию качественный личный состав?
Юрій Бутусов 846
Доброволець з Донбасу: багато разів снився один і той самий сон про зруйнований Бахмут
30 червня, 19:01 Доброволець з Донбасу: багато разів снився один і той самий сон про зруйнований Бахмут
Євгенія Мазур 2161
"Утечка мозгов" для России актуальна как никогда
30 червня, 15:59 "Утечка мозгов" для России актуальна как никогда
Злой Одессит 875
Літні музичні новинки: 10 найкращих треків червня, які варто почути
30 червня, 14:01 Літні музичні новинки: 10 найкращих треків червня, які варто почути
Олена Булан 703
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук