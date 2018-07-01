Угорщина та Чехія спростували інформацію про укладання міграційної угоди з Меркель

Чехія і Угорщина спростовують інформацію про те, що готові брати участь у процедурі висилки з Німеччини мігрантів, зареєстрованих в інших країнах ЄС.

Про це повідомляє DW.

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Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш назвав повідомлення про домовленість "повною дурістю".

"Німеччина не зверталася до нас, і нині я не став би підписувати таку угоду", – сказав він.

За його словами, Чехія не планує ніяких переговорів.

Представник угорського уряду Золтан Ковач також заявив, що Будапешт не укладав з Берліном ніяких домовленостей з питань біженців. У бесіді з агентством Reuters Ковач назвав неможливим, "щоб мігранти опинялися в Угорщині, перед цим не в'їхавши в будь-яку іншу країну ЄС".

"У 2015 році Німеччина намагалася зробити нас першою країною в'їзду, і ми від цього ще тоді відмовилися", – заявив Ковач.

Нагадаємо, Греція та Іспанія погодилися приймати назад біженців, яких виявить Німеччина на німецько-австрійському кордоні. Мова йде про біженців, що уже зареєстровані у системі EURODAC. Зазначимо, що Меркель перебувала під тиском, адже вона повинна була якось запобігти новим прибуттям. Міністр внутрішніх справ Хорст Зехофер надав їй вихідні. Він також заявив, що почне відводити мігрантів від кордону у своєму рідному штаті.