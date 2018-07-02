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Журналист рассказал, как Меркель искала компромисс в отношении мигрантов

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Как Меркель искала компромисс в отношении мигрантов
Как Меркель искала компромисс в отношении мигрантов / УНИАН

Вот чего Ангела Меркель точно не хочет – так это войти в историю могильщиком Европейского союза. Поэтому она вынуждена была пригрозить министру внутренних дел Зеехоферу, что уволит его, если он закроет границы.

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

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Как отметил Яковина, Хорст Зеехофер сейчас работает министром внутренних дел. И он, конечно, уже пообещал установить границы, блокпосты, ловить и отфутболивать мигрантов. Причем всех подряд – даже тех, у кого есть документы о запросе на статус беженца в другой стране ЕС.

На это министр ответил ультиматумом. Или канцлер позволит работать ему, или пусть найдет другой вариант прекращения миграции, или он уйдет в отставку. Когда партии-сестры начинают говорить языком угроз и ультиматумов, любой может понять, что ситуация довольно паршивая,
– сказал журналист.

По словам Ивана Яковины, Меркель не любит жестких решений, она всегда ищет компромисс. Так и в этот раз. В Брюсселе собрался экстренный саммит ЕС, который можно было назвать "Спасение правительства Ангелы Меркель". Позже участники саммита сказали, что им удалось решить проблему и заключить соглашение по ограничению миграции.

"Лидеры ЕС договорились, что каждая из стран на добровольной основе откроет у себя центры приема беженцев и обработки их заявок на получение законного статуса в Европе. Добровольные обязательства по приему беженцев никто выполнять не будет. Кстати, целый ряд стран (включая Германию) тут же объявили, что у себя никаких центров приема мигрантов делать не будут", – ответил журналист.

Видео полного выпуска "Безумный мир" за 2 июля 2018 года

 

Теги: Новости политики Видеоблоги беженцы Ангела Меркель
Источник: 24 канал
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