Журналіст розповів, як Меркель шукала компроміс щодо мігрантів

Ось чого Ангела Меркель точно не хоче – так це увійти в історію могильником Європейського Союзу. Тому вона змушена була пригрозити міністру внутрішніх справ Зеехоферу, що звільнить його, якщо він закриє кордони.

Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів журналіст Іван Яковина.

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Як зазначив Яковина, Хорст Зеехофер зараз працює міністром внутрішніх справ. І він, звичайно, вже пообіцяв встановити кордони, блок-пости, ловити і відфутболювати мігрантів. Причому всіх підряд – навіть тих, у кого є документи про запит на статус біженця в іншій країні ЄС.

На це міністр відповів ультиматумом. Або канцлер дозволить працювати йому, або нехай знайде інший варіант припинення міграції, або він піде у відставку. Коли партії-сестри починають говорити мовою погроз і ультиматумів, будь-хто може зрозуміти, що ситуація досить паршива,

– сказав журналіст.

За словами Івана Яковини, Меркель не любить жорстких рішень, вона завжди шукає компроміс. Так і цього разу. У Брюсселі зібрався екстрений саміт ЄС, який можна було назвати "Порятунок уряду Ангели Меркель". Пізніше учасники саміту сказали, що їм вдалося вирішити проблему і укласти угоду щодо обмеження міграції.

"Лідери ЄС домовилися, що кожна з країн на добровільній основі відкриє у себе центри прийому біженців і обробки їх заявок на отримання законного статусу в Європі. Добровільні зобов'язання з прийому біженців ніхто виконувати не буде. До речі, цілий ряд країн (включаючи Німеччину) тут же оголосили, що у себе ніяких центрів прийому мігрантів робити не будуть", – відповів журналіст.

Відео повного випуску "Безумный мир" за 2 липня 2018 року