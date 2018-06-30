Міграційна криза в Європі: Меркель домовилася з 14 країнами

Канцлер Німеччини Ангела Меркель домовилася з 14 країнами про прискорення процедури повернення мігрантів, які намагаються в'їхати до Німеччини.

Про це повідомляє dpa з посиланням на її звернення до партнерів по коаліції.

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Меркель заявила про досягнуту угоду лідерам партій і фракцій Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) і Християнсько-соціального союзу (ХСС).

"Особи, які шукають притулку, які прибувають до Німеччини, які вже зареєструвалися в інших країнах ЄС, повинні бути доставлені в більш великі "якірні центри" для реєстрації", – йдеться у заяві.

Мова йде про такі країни як Бельгія, Данія, Естонія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Польща, Португалія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція.

Нагадаємо, Греція та Іспанія погодилися приймати назад біженців, яких виявить Німеччина на німецько-австрійському кордоні. Мова йде про біженців, що уже зареєстровані у системі EURODAC. Зазначимо, що Меркель перебувала під тиском, адже вона повинна була якось запобігти новим прибуттям. Міністр внутрішніх справ Хорст Зехофер надав їй вихідні. Він також заявив, що почне відводити мігрантів від кордону у своєму рідному штаті.