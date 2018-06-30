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Миграционный кризис в Европе: Меркель договорилась с 14 странами

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Миграционный кризис в Европе
Миграционный кризис в Европе / nbuviap.gov.ua

Канцлер Германии Ангела Меркель договорилась с 14 странами об ускорении процедуры возврата мигрантов, которые пытаются въехать в Германию.

Об этом сообщает dpa со ссылкой на ее обращение к партнерам по коалиции.

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Меркель заявила о достигнутом соглашении лидерам партий и фракций Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Христианско-социального союза (ХСС).

"Лица, ищущие убежища, которые прибывают в Германию, которые уже зарегистрировались в других странах ЕС, должны быть доставлены в более крупные "якорные центры" для регистрации", – говорится в заявлении.

Речь идет о таких странах как Бельгия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Венгрия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция.

Напомним, Греция и Испания согласились принимать обратно беженцев, которых выявит Германия на немецко-австрийской границе. Речь идет о беженцах, которые уже зарегистрированы в системе EURODAC. Отметим, что Меркель находилась под давлением, ведь она должна была как-то предотвратить новые прибытия. Министр внутренних дел Хорст Зехофер предоставил ей выходные. Он также заявил, что начнет отводить мигрантов от границы в своем родном штате.

Теги: Новости политики Ангела Меркель Евросоюз беженцы
Источник: 24 Канал
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