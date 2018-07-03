Ангела Меркель владнала суперечку через біженців

Політична криза в Німеччині завершується. Міністр внутрішніх справ Горст Зеегофер передумав іти у відставку, про яку заявляв напередодні. А канцлер Німеччини Ангела Меркель запевнила, що суперечка через біженців вирішена і компроміс досягнуто.

У Брюсселі напередодні відбувся екстрений саміт ЄС, переговори між якими тривали кілька годин.

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Відтак, домовились про створення так званих "транзитних центрів" у Німеччині біля кордону з Австрією. Звідти шукачів притулку, які зареєстровані в інших країнах ЄС, повернуть в ці країни.

Нагадаємо, суперечка, яка спровокувала політичну кризу та сварки у сестринських партіях Німеччини спалахнула через позицію міністра Зеегофера щодо біженців. Він наполягав на забороні перетину німецького кордону для мігрантів, які вже зареєстровані в інших країнах ЄС. Водночас Меркель застерігала від односторонніх дій Берліна і обіцяла загальноєвропейського рішення цього питання.

Загалом, за останні роки хвиля мігрантів до ЄС сягнула сотень тисяч людей, здебільшого з Близькосхідних країн. Деякі з членів Євросоюзу вже закрили свої двері для біженців. А на останньому саміті у Брюселі лідери ЄС вирішили зводити центри для мігрантів ще й в Африці.

До слова, Чехія і Угорщина спростовують інформацію про те, що готові брати участь у процедурі висилки з Німеччини мігрантів, зареєстрованих в інших країнах ЄС.