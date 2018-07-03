10:57
3 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
19°C 12°C
  • середа
    23°C 13°C
  • четвер
    25°C 16°C
  • п'ятниця
    27°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Куди зник Путін. Очеретяне чудо Росії
Вєсті Кремля
21:19, 2 липня
Вєсті.UA. Азаров бідніє на очах. Святкові труси Ляшка
Вєсті.UA
20:48, 2 липня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Ангела Меркель владнала суперечку через біженців

153 Читать новость на русском
Ангела Меркель владнала суперечку через біженців
Ангела Меркель владнала суперечку через біженців / Фото з вільних джерел

Політична криза в Німеччині завершується. Міністр внутрішніх справ Горст Зеегофер передумав іти у відставку, про яку заявляв напередодні. А канцлер Німеччини Ангела Меркель запевнила, що суперечка через біженців вирішена і компроміс досягнуто.

У Брюсселі напередодні відбувся екстрений саміт ЄС, переговори між якими тривали кілька годин.

Читайте також: Журналіст розповів, як Меркель шукала компроміс щодо мігрантів

Відтак, домовились про створення так званих "транзитних центрів" у Німеччині біля кордону з Австрією. Звідти шукачів притулку, які зареєстровані в інших країнах ЄС, повернуть в ці країни.

Нагадаємо, суперечка, яка спровокувала політичну кризу та сварки у сестринських партіях Німеччини спалахнула через позицію міністра Зеегофера щодо біженців. Він наполягав на забороні перетину німецького кордону для мігрантів, які вже зареєстровані в інших країнах ЄС. Водночас Меркель застерігала від односторонніх дій Берліна і обіцяла загальноєвропейського рішення цього питання.

Загалом, за останні роки хвиля мігрантів до ЄС сягнула сотень тисяч людей, здебільшого з Близькосхідних країн. Деякі з членів Євросоюзу вже закрили свої двері для біженців. А на останньому саміті у Брюселі лідери ЄС вирішили зводити центри для мігрантів ще й в Африці.

До слова, Чехія і Угорщина спростовують інформацію про те, що готові брати участь у процедурі висилки з Німеччини мігрантів, зареєстрованих в інших країнах ЄС.

Теги: біженці Новини політики Ангела Меркель Євросоюз
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як швидко приготувати смачну їжу
2 липня, 19:00 Як швидко приготувати смачну їжу
4
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук