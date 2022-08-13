Минкульт хочет предоставить английскому языку особый статус в Украине

Министерство культуры и информационной политики разработало новый законопроект. Он предусматривает придание особого статуса английского языка в Украине как языка международного общения.

Английскому языку могут предоставить особый статус в Украине

Законопроект подготовлен по поручению премьер-министра Украины. Об этом на брифинге сообщил первый замминистра Ростислав Карандеев.

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По его словам, расширение сфер применения английского языка в Украине будет способствовать ускорению интеграции украинцев в европейское сообщество, повышению уровня конкурентоспособности государства на глобальном рынке, а также росту его инвестиционной и туристической привлекательности.

Что предусмотрено документом:

установление особого статуса английского языка в Украине как международного общения;

значительное расширение сферы применения английского языка в Украине;

английский язык будет обязательным в отдельных публичных сферах общественной жизни, где имеются международные коммуникации.

Так, по инициативе министерства создается межведомственная рабочая группа. В ее состав будут входить народные депутаты Украины, представители государственных органов и общественности. Рабочая группа наработает предложения к законопроекту. Следующий этап – общественное обсуждение, а затем рассмотрение правительства.

Карандеев также добавил, что в настоящее время Украина по мировому рейтингу занимает лишь 40 позицию из 112 стран мира по уровню владения граждан английским языком.

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