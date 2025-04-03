Бездушный фастфуд? Как защитить творчество от ИИ и почему все фанатеют от нового тренда ChatGPT

В конце марта соцсети всколыхнул новый тренд. Всего через несколько дней после запуска OpenAI, нового мощного генератора изображений, ленты взорвались трендом, имитирующим стиль японской анимационной студии Studio Ghibli Хаяо Миядзаки. Это мультфильмы "Унесенные призраками", "Мой сосед Тоторо", "Служба доставки Кики" и другие, которые принесли гениальному Миядзаки множество премий, включая "Оскар".

Обновленная версия GPT-4o, представленная во вторник, существенно улучшила генерацию текста, а также точность в воспроизведении деталей и художественных стилей. Говорится о том, что ИИ наконец научился воспроизводить вывески и даже надписи на одежде персонажей. OpenAI отмечает, что система училась на огромном количестве художественных стилей, что позволило ей воспроизводить анимации в духе всего – от "Южного Парка" до классической пластилиновой анимации.

Как новый тренд повлиял на, собственно, OpenAI, как воспроизведение стилистики Миядзаки воспринимают художники и что вообще означает ИИ для искусства – читайте в материале 24 Канала.

Эксперименты со стилями: что нового представили в OpenAI

В экспериментировании со стилями пользователи соцсетей больше всего полюбили именно стиль Ghibli – за "няшных" персонажей, в которых ИИ превращает фото пользователей, и характерный уютный стиль. Визуальную эстетику "Унесенных призраками" и "Ходячего замка" накладывали на сцены из поп-культуры и политики.

Так, в сети появились трейлер "Властелина колец" в стиле Ghibli, кадры из "Клана Сопрано" и даже стилизованное изображение напряженного диалога Дональда Трампа, Джей Ди Вэнса и Владимира Зеленского в Белом доме.

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Впрочем, наряду с восторгом снова всплыло и давнее неприятие ИИ среди художников в искусстве. В соцсетях начали активно распространять видео 2016 года, в котором соучредитель Studio Ghibli Хаяо Миядзаки называет искусственный интеллект в искусстве "оскорблением для самой жизни". Миядзаки, известный своим ручным стилем анимации, не скрывает пренебрежения к цифровым экспериментам:

Меня это глубоко возмущает. Если вам хочется создавать ужасы – пожалуйста, но в своей работе я никогда не использую эту технологию.

Дискуссии об этике ИИ-искусства вспыхнули с новой силой. Всего несколько недель назад почти 4 000 человек подписали открытое письмо с требованием к аукционному дому Christie's отменить первую в истории продажу произведений, созданных искусственным интеллектом. Критики отмечают, что генеративные модели часто обучаются на защищенных авторским правом работах без согласия художников.



Встреча Зеленского, Трампа и Вэнса в Белом доме в стиле Миядзаки / Сгенерировано ChatGPT

Сам CEO OpenAI Сэм Альтман отреагировал на тренд с юмором. В X он пошутил, что после "десяти лет попыток создать суперинтеллект для борьбы с раком или еще чем-то" именно Ghibli-версии стали тем, что привлекло к нему настоящее внимание:

7,5 лет – никто не замечает, 2,5 года – все тебя ненавидят, а потом просыпаешься с сотнями сообщений: "Смотри, мы сделали из тебя хрупкого Ghibli-персонажа, хаха".



Политики в стиле мультсериала "Южный Парк" / Сгенерировано ChatGPT

Каковы последствия повышенного спроса на новый генератор изображений

Ажиотаж вокруг продвинутых возможностей генерации изображений в ChatGPT заставил OpenAI временно ограничить количество запросов, заявил CEO компании Сэм Альтман на прошлой неделе. Создание изображений на новой версии ИИ ограничили только для платных пользователей.

Очень круто видеть, как людям нравится создавать изображения в ChatGPT, но наши GPU просто плавятся,

– написал Альтман в X.

Гендиректор OpenAI также добавил, что компания работает над повышением эффективности своей инфраструктуры.

Уже 1 апреля создание изображений вернули для всех пользователей, но оно ограничено тремя картинками в день.

Как на это реагируют художники и как защитить творчество от ИИ

Однако вопросы авторских прав остаются открытыми. Это касается не только стиля Studio Ghibli, но и, собственно, самих изображений, которые переделывают. Новые возможности искусственного интеллекта снова подняли вопрос о том, на каких материалах учатся современные модели и как защитить творчество от использования ИИ.

Юрист Эван Браун из Neal & McDevitt отмечает, что компании, которые разрабатывают такие технологии, находятся в правовой "серой зоне". Формально OpenAI не нарушает закон, поскольку "стиль" не защищен авторским правом.

Это объясняется тем, что другие аниматоры, чьи работы похожи на мультфильмы Ghibli, также не нарушают закон. Например, Хиромаса Йонебаяси, который работал в Ghibli, продолжает создавать фильмы в подобном стиле.

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Однако остается непонятным, как именно OpenAI достигла такого сходства с работами Хаяо Миядзаки. Если Йонебаяси развивал свой стиль годами, работая в студии, то ИИ, вероятно, учился на чужих роботах. Учитывая качество сгенерированных изображений, для обучения, вероятно, использовался большой набор данных из фильмов Ghibli.

Разработчики OpenAI не раскрывают, какие именно данные использовались для обучения. Они лишь отмечают, что обучение проводилось на изображениях с "большим разнообразием стилей". Представитель OpenAI добавил, что ChatGPT не копирует "стиль отдельных живых художников", но может воспроизводить "более широкие студийные стили".

Бум на изображения в стиле Гибли, созданные искусственным интеллектом, вызвал волну дискуссий в художественном сообществе. Является ли это популяризацией творчества Хаяо Миядзаки или очередным примером того, как современная культура растворяется в развлекательном контенте?

Ответа на этот вопрос нет, считает арт-менеджер и исследователь творчества Миядзаки Станислав Тарасенко, с которым беседовал 24 Канал.

Это вопрос, который на самом деле вообще не имеет ответа. Представьте, что все начали создавать изображения, вдохновленные библейскими текстами. Популяризирует ли это Библию? Или вредит ей? Так же и здесь: мультфильмы Миядзаки – это культурное явление, которое выходит далеко за пределы кратковременных трендов,

– говорит Тарасенко.

Тренд на ИИ-изображения в стиле Гибли демонстрирует, насколько узнаваемыми стали визуальные приемы студии. Впрочем, по мнению Тарасенко, подобные эксперименты не имеют никакого значения для настоящего наследия режиссера.

"Что все эти картинки могут добавить к "Принцессе Мононоке", "Унесенным призраками" или "Ходячему замку"? Ничего, – подчеркивает он. – Они лишь часть огромной индустрии развлечений. Это капиталистическая машина, которая постоянно производит новые формы контента, но не создает культурной ценности".

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Важным аспектом этой ситуации является то, что мы сегодня больше говорим не о творчестве Миядзаки, а о его цифровых имитациях.

"Вместо того, чтобы просматривать его фильмы и исследовать их глубину, мы обсуждаем изображения, созданные алгоритмом. Это симптом современной культуры, которая все больше тяготеет к поверхностным вещам", – отмечает арт-менеджер.



Пейзаж Киева в стиле Миядзаки / Сгенерировано ChatGPT

Однако популярность режиссера и его лент остается неизменной. На прошлой неделе "Принцесса Мононоке" снова вышла в американский прокат и собрала полные залы.

Это мультфильм 1997 года, и его релизы происходили уже более десяти раз. Это доказывает, что его искусство имеет вечную ценность. Изображения, сгенерированные искусственным интеллектом, исчезают вместе со следующей волной трендов. А анимация Миядзаки останется с нами навсегда,

– заключает Тарасенко.

24 Канал также поговорил с Лиис Роден, художницей и иллюстратором из Эстонии. Она призналась, что ее в целом огорчают формы "искусства", созданного искусственным интеллектом. По мнению Роден, искусство быстро превращается в "бездушный фастфуд".

Я спрашиваю себя, действительно ли это будущее нашей культуры, где все искусство, музыка и фильмы будут созданы искусственным интеллектом? Этого ли мы хотим? Раньше я мечтала об утопическом обществе, где роботы и искусственный интеллект выполняли бы большинство рутинных задач, а люди могли бы сосредоточиться на написании книг, поэзии, живописи, дизайне, сочинении музыки – мы могли бы позволить нашей творческой душе расцвести в полной мере. Но то, что происходит сейчас, выглядит совсем наоборот,

– говорит художница.

Роден считает тенденцию использования ИИ для создания работ в стиле студии Ghibli позорной. "Миядзаки из всех людей выразил свое явное отвращение к машинному искусству. Он еще даже не умер... Неужели немного уважения к труду великого мастера – это слишком много, чтобы просить?" – отмечает художница.

"Эффективный инструмент опасен в руках дураков и злоумышленников. Доля искусства там значительно ниже, чем может показаться на первый взгляд. Все, что сейчас создается с его помощью, – это или эффективная пропаганда, или контент одноразового использования, который будет сразу же устаревать", – считает украинский художник Антон Проненко в комментарии 24 Канала.

По его мнению, искусственный интеллект и искусство все же пересекаются, но являются противоположными по смыслу:

Чем внимательнее и дольше мы созерцаем произведение искусства, тем больше деталей и смыслов мы можем найти. С ИИ наоборот: его продукты, на первый взгляд, эффектные и содержательные, но на самом деле это формы, которые представляют из себя содержание, но никакого содержания не несут. В этом основная опасность, потому что если искусство – это творение, то ИИ – это потребление, и инициатива в этом случае чаще всего переходит к машине. Как результат – мы не воплощаем свои идеи, а принимаем предложенные нам агрессивные клише.

В качестве примера Проненко приводит превращение мрачных фотографий Луганщины 1990-х в "волшебное привлекательное действо", что искажает восприятие реальности.