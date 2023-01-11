Также авторы законопроекта обманули, что реформа базируется на градостроительной модели ведущих европейских стран и США. Об этом Анна Бондарь написала на своей странице в фейсбуке.

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"На подкомитете нам говорили, что все замечания НАПК сняты, мол, на комитете будут представители, спросите. На комитете представителей НАПК не было. Либо не сообщили, либо не впустили в Zoom, как и Министерство культуры и информационной политики Украины и Национальный союз архитекторов Украины (НСАУ). Но простой анализ текста показал, что не все учтено. Кстати, то, что учтено, сделано таким образом, чтобы не было возможности выполнить. Ложь на лжи", – заявила Анна Бондарь.

Также, по ее словам, не соответствует действительности утверждение авторов законопроекта о том, что при его подготовке использовались модели европейских стран и США.

"У меня есть время и вдохновение подробно ознакомиться с "американской", "британской" и "французской" моделями, на которые ссылаются авторы законопроекта. Спойлер: 5655 не имеет к этому отношения. Частного градостроительного контроля в этих странах не существует. Об этой лжи готовлю основательные материалы. Что неприятно в этой ситуации – это то, что заявления: все учтено, это "американская", "французская", "английская" модель повлияли на депутатов, отдавших свой голос "за", – отметила народная депутат.

Бондарь поблагодарила Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции за четкую и последовательную позицию, а также обнародовала письмо, в котором содержится перечень неучтенных замечаний НАПК.

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