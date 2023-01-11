Також автори законопроєкту ввели в оману, що реформа базується на містобудівній моделі провідних європейських країн та США. Про це Ганна Бондар написала на своїй сторінці у фейсбуці.

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"На підкомітеті нам казали, що всі зауваження НАЗК зняті, мовляв, на комітеті будуть представники, спитайте. На комітеті представників НАЗК не було. Або не повідомили, або не впустили в Zoom, як і Міністерство культури та інформаційної політики України та Національна спілка архітекторів України (НСАУ). Але простий аналіз тексту показав, що не все враховано. До речі, те, що враховано, зроблено таким чином, щоби не було змоги виконати. Брехня на брехні", – заявила Ганна Бондар.

Також, за її словами, не відповідає дійсності твердження авторів законопроєкту про те, що при його підготовці використовувалися моделі європейських країн та США.

"Маю час і натхнення детально ознайомитися з "американською", "британською" та "французькою" моделями, на які посилаються автори законопроєкту. Спойлер: 5655 не має до цього відношення. Приватного містобудівного контролю в цих країнах не існує. Про цю брехню готую ґрунтовні матеріали. Що неприємно в цій ситуації – це те, що заяви: все враховано, це "американська", "французька", "англійська" модель вплинули на депутатів, які віддали свій голос "за", – наголосила народна депутатка.

Бондар подякувала Національному агентству з питань запобігання корупції за чітку та послідовну позицію, а також оприлюднила лист, в якому міститься перелік зауважень НАЗК, які залишились неврахованими.

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