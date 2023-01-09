Про це йдеться у матеріалі інформаційного агентства "РБК-Україна" – "Будівельні піраміди. Навіщо реформа дає місцевому самоврядуванню інструменти контролю".

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Містобудівельна реформа повинна дати реальні інструменти контролю

"Протягом десятиріч місцеві громади в Україні не мали жодних інструментів впливу на будівельну сферу, наслідком чого стали численні схематози, афери, піраміди і повне будівельне свавілля. Активісти, які виступали проти цього, не могли змусити місцевих чиновників зупинити незаконні будівництва, які розросталися по всій країні, як гриби після дощу. Все, що могли зробити небайдужі громадяни, – це виходити на пікети під такі забудови та акції протесту під місцеві адміністрації, де людей затравлювали "тітушками", били та калічили, а місцеві чиновники вдавали, що нічого не бачать", – нагадують автори.

Вони зазначають, що при цьому місцеві чиновники виділяли землю під незаконні будівництва, або ж закривали очі на її захоплення. А управління містобудування і архітектури на місцях видавали на них містобудівні умови і обмеження (МУО), одночасно ігноруючи й будівництва з численними порушеннями тих самих МУО.

Як приклад результатів такого підходу наводиться сумнозвісна "піраміда Войцеховського", яка побудувала 42 незаконні ЖК і в результаті залишила без житла та вкладених грошей 15 тисяч сімей.

"Будувалися ці ЖК відверто незаконно, через домовленості з місцевими чиновниками. Саме цим пояснюється той факт, що попри численні публікації у ЗМІ, чиновники ігнорували такі сигнали та не робили нічого для зупинення свавілля. До речі, показовою є типова реакція місцевих чиновників на викриття цієї кричущої афери з серії "я не я і хата не моя". Зокрема, у КМДА її прокоментували так: "За практично десятиліття створилася піраміда, масштаби якої важко переоцінити". Немовби проблема сама "створилася", а КМДА тут взагалі ні до чого", – констатують ЗМІ, наводячи ще кілька фактів будівельного свавілля в різних містах країни.

У виданні підкреслюють, що поводитися так місцеві чиновники могли, бо не мали чітко прописаних обов'язків контролювати забудови на своїй території. А громади не мали прозорих інструментів для контролю за видачею дозвільних документів.

"Реформа вирішує обидва ці питання. Вона вводить відкритий електронний реєстр забудов, де кожен громадянин зможе побачити, ким видавалися документи на будівництва. І де активісти зможуть подавати скарги, які матимуть обов'язково бути розглянуті. Таким чином місцеві чинуши не зможуть перекладати із себе відповідальність за незаконне будівництво. А права громад будуть розширені, адже вони отримають інструмент контролю за чиновниками. Одночасно реформа чітко прописує права, обов'язки та повноваження місцевої влади у будівельних питаннях. І представники самоврядування отримують дієвий інструмент для зупинення незаконних будівництв та навіть знесення вже збудованих неправомірних об'єктів. Таким чином Україна отримає реальне посилення місцевого самоврядування, яке нарешті буде захищене та отримає всі засоби для боротьби з незаконними забудовами", – резюмується у матеріалі.