Анна Фесун, которая называет себя "Богородицей", заявила об угрозах
Источник:Анна Фесун
Недавно в сети стало известно о женщине, которая утверждает, что "энергетически исцеляет людей" - Анне Фесун. Так называемая "Богородица" заявила, что ей и ее семье угрожают.
Об этом Анна Фесун сообщила на своей странице в фейсбук.
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Анна Фесун заявляет об угрозах
Анна Фесун отмечает, что она и ее родители, дочь и брат получают телефонные звонки и сообщения от неизвестных лиц. Женщина утверждает, что ей угрожают физической расправой.
Мои родители получают угрозы. Угрозы с неизвестных номеров сейчас получает мой брат. Я получаю угрозы в личных сообщениях, на звонки сейчас не отвечаю. Эти угрозы формируют как физическую расправу. Угрозы идут в сторону Веры, моей дочери,
– заявляет Фесун.
В обращении она отвергла любые обвинения в мошенничестве – Анна назвала неправдой информацию о том, что жены военных собирали средства "на исцеление Богородицей". Она утверждает, что "единственная женщина, связана с военными, с которой работала, это Анна Луцюк".
Обращение Анны Фесун: смотрите видео
Напомним, что около недели назад руководитель коммуникаций Центра экономического восстановления Надежда Потоцкая рассказала, что малознакомая девушка просила у нее средства в долг для женщины которая "энергетически поддерживает ее любимого". Мужчина является военным и находится в коме, а Анна Фесун якобы "шлет энергию", чтобы он жил.
Так, Анна Фесун считает, что чудодейственная сила сошла к ней во время беременности / после рождения дочери Веры. Своего ребенка женщина, очевидно, также считает, в определенном роде, божественным созданием