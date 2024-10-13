Про це Ганна Фесун повідомила на своїй сторінці у фейсбук.

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Ганна Фесун заявляє про погрози

Ганна Фесун зазначає, що вона та її батьки, донька та брат отримують телефонні дзвінки та повідомлення від невідомих осіб. Жінка стверджує, що їй погрожують фізичною розправою.

Мої батьки отримують погрози. Погрози з невідомих номерів зараз отримує мій брат. Я отримую погрози у приватних повідомленнях, на дзвінки зараз не відповідаю. Ці загрози формують як фізичну розправу. Погрози йдуть у бік Віри, моєї дочки,

– заявляє Фесун.

У зверненні вона відкинула будь-які звинувачення у шахрайстві – Ганна назвала неправдою інформацію про те, що дружини військових збирали кошти "на зцілення Богородицею". Вона стверджує, що "єдина жінка, пов’язана з військовими, з якою працювала, це Анна Луцюк".

Звернення Ганни Фесун: дивіться відео

Нагадаємо, що близько тижня тому керівниця комунікацій Центру економічного відновлення Надія Потоцька розповіла, що малознайома дівчина просила в неї кошти в борг для жінки яка "енергетично підтримує її коханого". Чоловік є військовим і перебуває у комі, а Ганна Фесун нібито "шле енергію", щоб він жив.

Так, Ганна Фесун вважає, що чудодійна сила зійшла до неї під час вагітності / після народження доньки Віри. Свою дитину жінка, вочевидь, також вважає, в певному роді, божественним створінням