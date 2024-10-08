Так, тему порушила керівниця комунікацій Центру економічного відновлення Надія Потоцька. Вона розповіла про деяку Анну Фесун, яка називає себе "Богородицею".

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"Богородиця", що просить гроші з сімей військових

Надія Потоцька розповіла, що спочатку їй написала малознайома дівчина, яка попросила гроші в борг. Кошти були потрібні для "жінки, яка енергетично підтримує" її коханого. Як виявилося, чоловік перебуває у комі вже пів року та лікується за кордоном. А в Україні є якась жінка, яка "шле енергію", щоб він жив – і робитиме вона це нібито доти, поки їй будуть віддячувати матеріально.

Почала розплітати клубок, зʼясувалось, що бідолашна дівчина вже просила в борг у понад 25 моїх знайомих. Хтось давав кошти. Ще проводила збір. Вона вірить у силу тієї жінки та готова брати у борг, щоб обмінювати на енергію,

– переповідає Надія.

З'ясувалося, що цю "енергетичну жінку" звати Анна Фесун. У соцмережах жінка зве себе "Богородицею", публікуючи на своїй сторінці певні обряди та дійства. Водночас Надії Потоцькій вдалося виявити інформацію про те, що Анна мала великі борги станом на 2021. І що ця її справа – такий собі бізнес.

Журналістка Олександра Горчинська своєю чергою зазначила, що Фесун відома киянам як власниця закладу Call Me Cacao.

"Я не беруся судити, чи ця жінка робить собі такий образ свідомо та це стратегія, чи в неї є складнощі психоемоційного характеру. Проте з її постів випливає, що чудодійна сила зійшла до неї під час вагітності / після народження доньки Віри. Свою дитину Анна Фесун очевидно також вважає, в певному роді, божественним створінням", – пише Олександра.

Водночас на сайті "Вільне слово" є стаття про Анну Фесун, де йдеться про жіночі кола, які робить ця жінка. Зокрема, свою секту жінка затягує шляхом проведення "ритуалу", в якому вимагає від жертв не спати та голодувати дві доби.

Як виглядає сторінка Анни Фесун / фото Олександри Горчинської

Також Олександра Горчинська зазначає, що вищезгадана обраниця пораненого військового не вважає себе потерпілою. Та щиро впевнена, що Анна Фесун "врятувала її коханого" та "ціною власного здоров'я тримає його живим 10 місяців".

Коментар жертви діяльності Анни Фесун / Фото з мережі