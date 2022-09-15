Выдумки и сплетни пишут, – Маляр о "слитых" в сеть деталях планирования военных операций

Некоторые пользователи соцсетей пишут о деталях планирования военных операций. Но это лишь выдумки.

Если бы это было правдой, то люди бы никогда не писали об этом в сети. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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"Слив" деталей планирования военных операций – сплетни

По должности только ограниченный круг лиц имеет доступ к государственной тайне наивысшей степени секретности. Конечно, я в пределах полномочий знаю кто какую операцию на востоке или юге планировал, кто был против чего и кто за,

– написала Маляр.

По ее словам, пользователи сетей пишут о деталях планирования военных операций и принятия решений так, будто имеют доступ и будто у них есть законное разрешение это распространять. Поэтому Маляр могла бы обратиться в правоохранительные органы, чтобы нашли того, кто "сливает" государственную тайну.

"Но пока только выдумки и сплетни пишут. Как было и есть на самом деле "лидерам мыслей" и телеграмм-каналам пока никто не сообщил – и это радует. Впрочем, если произойдет несанкционированная утечка информации – будем реагировать в соответствии с законом", – отметила она. .

Маляр подчеркнула, что сейчас очень динамичное время и какая-то часть тайной информации законным путем оперативно приобретает статус доступной и обнародуется. То есть подход у государства очень гибок и ориентирован на потребности и запросы общества.

Вместе с тем, украинцы должны четко понимать, что даже если есть законные основания распространить тайную информацию, то доверять можно только официальным источникам и официальным лицам, реально имеющим доступ к ней.

В сети распространяют выдумки

Недавно в сети появилась информация, что якобы одним из тех, кого мы должны благодарить за военные успехи ВСУ на Востоке Украины, является командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский. Пользователи сети утверждали, что именно Сырский разрабатывал план контрнаступления на Балаклею, и она стала первым уволенным городом в пределах этого контрнаступления.

К тому же в телеграмм-каналах писали, что Зеленский якобы наградил Сырского "за отличную операцию". Кроме того, СМИ обсуждают, что преемником Валерия Залужного может стать именно Сырский.

Напомним, что командующий Сухопутных войск Лэндкома НАТО Роджер Клотье обратился к командующему Сухопутных войск ВСУ генерал-полковнику Александру Сырскому. Он руководит наземной операцией против российских захватчиков. Клотье подчеркнул, что Сырский – муж, отец, воин и патриот.

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