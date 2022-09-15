Якби це було правдою, то люди б ніколи не писали про це у мережі. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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"Злиття" деталей планування військових операцій – плітки

За посадою, лише обмежене коло осіб має доступ до державної таємниці найвищого ступеня секретності. Звісно, я в межах повноважень знаю хто яку операцію на сході чи півдні планував, хто був проти чого і хто за,

– написала Маляр.

За її словами, користувачі мереж пишуть про деталі планування військових операцій та прийняття рішень так, ніби теж мають доступ і ніби в них є законний дозвіл це поширювати. Тому Маляр могла б звернутись до правоохоронних органів, щоб знайшли того, хто "зливає" державну таємницю.

"Але поки що тільки вигадки і плітки пишуть. Як було і є насправді "лідерам думок" і телеграм-каналам поки ніхто не повідомив – і це тішить. Втім, якщо станеться несанкціонований виток інформації – будемо реагувати відповідно до закону", – зазначила вона.

Маляр наголосила, що нині дуже динамічний час і якась частина таємної інформації законним шляхом оперативно набуває статусу доступної та оприлюднюється. Тобто підхід у держави дуже гнучкий і орієнтований на потреби та запити суспільства.

Разом з тим українці повинні чітко розуміти, що навіть коли є законні підстави поширити таємну інформацію, то довіряти можна тільки офіційним джерелам та офіційним особам, які реально мають доступ до неї.

У мережі поширюють вигадки

Нещодавно у мережі з’явилась інформація, що нібито одним з тих, кому ми маємо завдячувати військовими успіхами ЗСУ на сході України, є командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський. Користувачі мережі стверджували, що саме Сирський розробляв план контрнаступу на Балаклею, і вона стала першим звільненим містом в межах цього контрнаступу.

До того ж у телеграм-каналах писали, що Зеленський буцімто нагородив Сирського "за чудову операцію". Крім того, ЗМІ обговорюють те, що наступником Валерія Залужного може стати саме Сирський.

Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ Лендкому НАТО Роджер Клотьє звернувся до командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського. Він керує наземною операцією проти російських загарбників. Клотьє наголосив, що Сирський – чоловік, батько, воїн та патріот.

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