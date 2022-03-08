Сирський керує наземною операцією проти російських загарбників.

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Роджер Клотьє наголосив, що Олександр Сирський – чоловік, батько, воїн та патріот.

Але, перш за все, він мій друг. Олександр просив мене повідомити, що ситуація зараз складна, але Україна продовжить боротися, та наголосив, що Україна переможе,

– сказав Клотьє.

Він також закликав підтримати його, та всіх чоловіків і жінок, служать в Збройних силах України, а також простих громадян України в молитві за них.



Роджер Клотьє підтримав Олександра Сирського / Фото Сухопутних військ ЗСУ

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