В основном эти попытки захватчиков напрасны. Анна Маляр отмечает, что самые большие усилия сосредотачивают на установлении контроля над Бахмутом.

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В городе продолжаются ожесточенные бои

Российская армия пытается продвигаться в центральную часть города, а на отдельных участках имеет незначительные переменные успехи. Несмотря на это, захватить город оккупанты не могут, вокруг и в самом городе продолжаются жесткие бои.

Маляр добавляет, что враг также ведет наступательные действия в районе Авдеевки, чтобы окружить город и блокировать пути снабжения. Кроме того, ожесточенные бои продолжаются в Белогоровке и Марьинке.

Напомним, что недавно Маляр и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский отмечали то, что время в Бахмуте играет против врага, который истощается, штурмуя город.

Генерал-полковник подчеркнул, что человеческого ресурса россиян для штурмов украинских позиций остается меньше. Сырский добавил, что наши воины в условиях постоянного влияния артиллерии противника научились взаимодействовать с подразделениями РЭБ, быстро обнаруживать малоразмерные и малозаметные вражеские БПЛА в воздухе и точно поражать их.

Потери "второй армии мира"

Силы обороны каждый день приближают победу Украины. Только за минувшие сутки наши военные ликвидировали 630 бойцов врага. А с начала полномасштабного вторжения русская армия сократилась в общей сложности на 173 990 оккупантов.

Заметим, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать ликвидированных захватчиков в зонах ведения боевых действий очень непросто.

Кроме личного состава противник теряет также много техники. В частности, с 24 февраля ВСУ ликвидировали: