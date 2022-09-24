У сотрудницы департамента Харьковского городского совета Анны Рябоконовой 12 сентября был День рождения. Женщина поехала праздновать его в Ниццу и Монако. Она публиковала фотографии и видео в своих социальных сетях.
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Рябоконова отметила День рождения с размахом
В частности, на фото, которые публиковала чиновница, было видно, что она весело проводит время на роскошных курортах и в дорогих апартаментах, смакуя вино.
Харьковчан, которые находятся под постоянными обстрелами, возмутили действия чиновницы. Прежде всего то, что работница мэрии откровенно хвасталась своим отдыхом, пока ее город поливают огнем. Из-за шквала критики Рябоконова закрыла свой фейсбук, а инстаграм-страницу удалила вообще.
Терехов пообещал уволить работницу мэрии
В комментарии одному из украинских СМИ мэр Харькова Игорь Терехов пообещал, что Рябоконову уволят с должности. По его мнению, чиновница нарушила "нравственные устои в период войны", поэтому не может работать в органах местного самоуправления.
Закаленным железом буду выжигать этот вирус,
– заявил Терехов.
Напомним, в конце августа в Харькове за такой же поступок уволили директора департамента земельных отношений горсовета Сергея Колесника – он тоже хвастался роскошным отдыхом в Ницце во время полномасштабной войны. Тогда Терехов пообещал, что "так будет с каждым, кто позволяет себе такие шалости".
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