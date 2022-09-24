Співробітниця департаменту Харківської міської ради Ганна Рябоконова 12 вересня мала День народження. Жінка поїхала святкувати його у Ніццу та Монако. Вона публікувала фото та відео у своїх соціальних мережах.

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Рябоконова відсвяткувала День народження з розмахом

Зокрема на фото, які публікувала чиновниця, було видно, що вона весело проводить час на розкішних курортах та у дорогих апартаментах, смакуючи вино.

Харків'ян, які перебувають під постійними обстрілами, обурили дії чиновниці. Насамперед те, що працівниця мерії відверто хизувалась своїм відпочинком, поки її місто поливають вогнем. Через шквал критики Рябоконова закрила свій фейсбук, а інстаграм-сторінку видалила взагалі.

Терехов пообіцяв звільнити працівницю мерії

У коментарі одному з українських ЗМІ мер Харкова Ігор Терехов пообіцяв, що Рябоконову звільнять із посади. На його думку, чиновниця порушила "моральні засади у період війни", тож не може працювати в органах місцевого самоврядування.

Гартованим залізом випалюватиму цей вірус,

– заявив Терехов.

Нагадаємо, наприкінці серпня у Харкові за такий самий вчинок звільнили директора департаменту земельних відносин міськради Сергія Колесника – він теж хизувався розкішним відпочинком у Ніцці під час повномасштабної війни. Тоді Терехов пообіцяв, що “так буде з кожним, хто дозволяє собі такі витівки“.

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