У министра обороны Хмары появилась новая заместительница

Кабмин назначил Анну Гвоздяр заместителем министра обороны Евгения Хмары. Чиновница будет отвечать за ОПК и экспорт украинских технологий.

Об этом сообщил представитель правительства Тарас Мельничук.

Что известно об Анне Гвоздяр?

Анна Гвоздяр возвращается в оборонное ведомство после перерыва. Она уже занимала должность заместителя министра обороны с июля 2025 года по январь 2026 года.

До своего первого назначения в Минобороны Анна Гвоздяр с сентября 2023 года по июль 2025 года работала заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

С 2020 года она возглавляла Благотворительный фонд Сергея Притулы.

В Минобороны прокомментировали назначение Гвоздяр. Там подчеркнули, что она будет уделять особое внимание экспорту украинского оружия и оборонных технологий, производство которых уже превышает потребности фронта.

Отмечается, что продажа таких разработок за рубеж поможет Украине укреплять сотрудничество с союзниками и привлекать дополнительные средства на оборону.

В настоящее время в команде главы Министерства обороны Украины Евгения Хмары работает шесть заместителей. Среди них – первый заместитель Алексей Вискуб, заместитель по вопросам евроинтеграции Сергей Боев, а также Мстислав Баник, Василий Шкуратов, Любовь Галан и Николай Швидкий.

Напомним, что еще в августе министр обороны Евгений Хмара объявил о планах усилить отдельные направления деятельности ведомства новыми специалистами. Тогда чиновник анонсировал возвращение Гвоздяр.