Про це повідомив представник уряду Тарас Мельничук.

Що відомо про Ганну Гвоздяр?

Ганна Гвоздяр повертається до оборонного відомства після перерви. Вона вже обіймала посаду заступниці міністра оборони з липня 2025 року по січень 2026-го.

До свого першого призначення у Міноборони Ганна Гвоздяр із вересня 2023 року по липень 2025-го працювала заступницею міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

З 2020 року вона очолювала Благодійний фонд Сергія Притули.

У Міноборони прокоментували призначення Гвоздяр. Там підкреслили, що вона окрему увагу приділятиме експорту української зброї та оборонних технологій, виробництво яких уже перевищує потреби фронту.

Зазначається, що продаж таких розробок за кордон допоможе Україні зміцнювати співпрацю із союзниками та залучати додаткові кошти на оборону.

Наразі в команді очільника Міністерства оборони України Євгенія Хмари працює шестеро заступників. Серед них – перший заступник Олексій Вискуб, заступник із питань євроінтеграції Сергій Боєв, а також Мстислав Банік, Василь Шкуратов, Любов Галан та Микола Швидкий.

Нагадаємо, що ще у серпні міністр оборони Євгеній Хмара оголосив про плани посилити окремі напрями діяльності відомства новими фахівцями. Тоді посадовець анонсував повернення Гвоздяр.