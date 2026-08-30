Про нові призначення та стан переговорів щодо потенційної співпраці розповів очільник оборонного відомства Євгеній Хмара під час спілкування із журналістами.

Що відомо про нові призначення в Міноборони?

Пріоритетом оборонного відомства залишається збереження чинної команди, де продовжують працювати досвідчені фахівці із державницькою позицією. Їхньою головною задачею є підтримання неперервності процесів, реалізація розпочатих ініціатив та підсилення критично важливих ділянок роботи.

Командну ланку міністерства поповнюють нові управлінці з чітко визначеними сферами відповідальності. Заступником Міністра оборони, який відповідає за напрямок фронту, призначено Миколу Швидкого. Напрямом збереження та розвитку людського капіталу в Силах оборони опікуватиметься Любов Галан. До роботи у команді за ініціативою міністра повернувся Сергій Боєв, чий досвід залучено для взаємодії з міжнародними партнерами. Окрім цього, незабаром планується посилення напряму оборонно-промислового комплексу та експорту, заступником за яким стане Ганна Гвоздяр.

Окремо очільник відомства відзначив посилення цифрової трансформації та напряму когнітивної війни. На посаду керівника цифрового напряму розглядається людина з бойовим досвідом та досвідом роботи у Міністерстві оборони. У напрямі когнітивної війни відповідну кандидатуру вже підібрано, а ключові завдання визначено.

Чи пропонували Федорову нову посаду в оборонному відомстві?

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого повернення Михайла Федорова до Міноборони як радника чи в іншій ролі, Євгеній Хмара зазначив, що вони мали одну зустріч у липні. Під час цієї розмови міністр запропонував знайти будь-яку модель чи формат для продовження спільної роботи над проєктами. Євгеній Хмара наголосив, що конкретних посад не пропонував, а зворотного зв'язку від Михайла наразі ще не було.

Нагадаємо, Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто запропонував Михайлу Федорову стати його радником з питань оборонних інновацій. У межах нової ролі Федоров допомагатиме Італії розвивати сучасні оборонні технології, використовуючи український досвід технологічної війни.