Европу накрыла аномальная жара: погибли более 2 тысяч человек

В середине лета Европа попала под волну аномальной жары. Вследствие высокой температуры воздуха погибли около 2 300 человек.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на исследование ученых из Имперского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины, передает 24 Канал.

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Тысячи погибших от жары

В 12 европейских городах около 2 300 смертей вызваны сильной жарой в конце июня. Примерно 1 500 из них произошли из-за климатических изменений, которые усилили интенсивность аномальной жары. Смертность повысилась из-за ухудшения хронических состояний под влиянием жары.

Самыми горячими были 10 дней, завершившихся 2 июля. В этот период температура в Испании достигала более +40 градусов по Цельсию, а во Франции бушевали лесные пожары.

Исследования проводили в крупных городах, в частности, в Барселоне, Мадриде, Лондоне и Милане. В этих регионах температура из-за изменения климата поднялась на 4 градусов по Цельсию.

Из-за изменения климата стало значительно жарче, чем могло быть, что, в свою очередь, делает такие условия гораздо более опасными,

– заявил исследователь Бен Кларк.

Ученые применили эпидемиологические модели и статистику прошлых лет, чтобы оперативно оценить количество погибших. Они отмечают, что большинство смертей из-за жары официально не фиксируются, а правительства не всегда публикуют эти данные.

По информации Европейской службы Copernicus, июнь стал третьим самым жарким за всю историю наблюдений. Западная Европа пережила самый горячий июнь за все время. Многие регионы находились в условиях "сильного теплового стресса", когда ощутимая температура превышает +38 градусов по Цельсию.

К слову, Украину также накроет аномальная жара. В среду, 9 июля, отметки термометров достигнут +39 градусов тепла.