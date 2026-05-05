Сеть "шокировали" термометрами с +40: что говорят на это синоптики

На днях в Украину пришла жара. А во вторник, 5 мая, украинцы начали делиться в соцсетях бешеными отметками термометров.

Кое-где на солнце температура поднялась до +40 и даже +50. В комментарии 24 Каналу представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха объяснила, что на самом деле происходит.

Где в Украине зафиксировали безумную жару?

Украина сейчас – одна из самых жарких стран Европы. По прогнозам синоптиков, 5 мая температура воздуха должна была подняться до +27 градусов днем.

Обратите внимание! 6 – 8 мая на большинстве территории Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Европе 5 мая / Скриншот 24 Канала

Пользователи соцсетей делятся, что на Прикарпатье во вторник настоящая Сахара. Они опубликовали фото, на которых видно, что отметки термометров достигли +46 градусов.

К слову, еще 2 недели назад Прикарпатье засыпало снегом. В сети публиковали видео настоящей зимы. Некоторые населенные пункты полностью покрыло снегом, а на дорогах работала снегоочистительная техника.

Как будто в Африке сегодня и в Тернополе, На солнце там +50. А в Хмельницкой области, как рассказывают местные, зафиксировали +42.

Что показывают термометры украинцев / Фото из соцсетей

Важно! Чтобы уберечься от негативного влияния жаркой погоды, одевайте головные уборы, пейте больше жидкости, выбирайте светлую, свободную и удобную одежду из натуральных тканей. Лучше всего ограничить пребывание на улице с 12:00 до 16:00. Особенно внимательными надо быть детям, пожилым людям и тем, кто имеет заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной системы.

Что говорят синоптики?

Наталья Птуха в комментарии 24 Каналу объяснила, что термометры, которые висят на солнце на окнах, зданиях или просто в городе, не являются показательными.

Ведь прямые солнечные лучи – это отнюдь не температура воздушной массы.

Во-первых, прямые солнечные лучи – это не температура воздушной массы, это уже прогрев идет от солнца. Нагрев также идет от объектов, от зданий, от асфальта или от каких-то кровель. Поэтому эта температура может намного отличаться от фактической, которая измеряется на метеостанциях, в тени, где специально обустроены такие проветривающие будочки,

– отметила синоптик.

Она объяснила, что внутри таких объектов установлены термометры или датчики, которые показывают саму температуру воздушной массы без дополнительного прогрева.

Поэтому показатели на термометрах могут значительно отличаться от фактических, которые измеряются на метеостанциях.

Какой будет погода летом?

Синоптики дали первые прогнозы на лето. Метеоролог Вера Балабух предположила, что летом в Украине погода будет комфортной, но местами жаркой и несколько выше климатической нормы.

Но в эксклюзивном интервью для 24 Канала Наталья Птуха отметила, что погодные процессы в Украине могут отличаться от глобальных континентальных процессов. Примером стал январь 2026, который в мире был одним из самых теплых за всю историю наблюдений, но в Украине – наоборот холодным.

А сейчас, 5 – 7 мая, на территории Украины будет сухая и стабильная погода с температурой +22 – +27. В то же время 7 мая на Запад могут прийти кратковременные дожди с грозами и ветрами скоростью до 20 метров в секунду.