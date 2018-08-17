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Аномальная жара унесла жизни 23 человек в Испании

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В Испании от аномальной жары погибли 23 человека
В Испании от аномальной жары погибли 23 человека / Фото из открытых источников

В испанской автономной области Каталония в результате аномальной жары в августе погибли по меньшей мере 23 человека.

Двое человек погибли от аномальных температурных показателей в период до 2 августа, передает Catalonia Today.

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По информации издания, еще 21 человек скончался от теплового удара в период со 2 по 13 августа.

Там уточняют, что 10 человек погибли в результате теплового удара дома, остальные 13 погибли на улице или работая, или занимаясь физической активностью. Семнадцать жертв погибли в Барселоне и окрестных районах, одна – умерла в Жироне, одна – в Льейде, а еще четыре – в Таррагоне.

Напомним, что 4 августа, в столице соседней к Испании страны – Португалии Лиссабоне зафиксировали новый температурный рекорд – 44 градуса по Цельсию. Жарче всего в этот день было в районе Алвега, что в центральной Португалии. Там температура воздуха доходила до 46,8 градусов по Цельсию.

Теги: Жертвы Погода
Источник: 24 Канал
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