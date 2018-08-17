Аномальна спека забрала життя 23 людей в Іспанії

У іспанській автономній області Каталонія в результаті аномальної спеки у серпні загинуло щонайменше 23 людини.

Двоє осіб загинули від аномальних температурних показників в період до 2 серпня, передає Catalonia Today.

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За інформацією видання, ще 21 людина померла від теплового удару в період з 2 по 13 серпня.

Там уточнюють, що 10 людей загинули в результаті теплового удару вдома, інші 13 загинули на вулиці або працюючи, або займаючись фізичною активністю. Сімнадцять жертв загинули в Барселоні та навколишніх районах, одна – померла в Жироні, одна – в Льєйді, а ще чотири – в Таррагоні.

Нагадаємо, що 4 серпня, у столиці сусідньої до Іспанії країни – Португалії, Лісабоні, зафіксували новий температурний рекорд – 44 градуси за Цельсієм. Найспекотніше у цей день було у районі Алвега, що у центральній Португалії. Там температура повітря доходила до 46,8 градусів за Цельсієм.