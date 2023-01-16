Мощный всплеск тепла по всей Украине: какой будет погода на этой неделе

Уже на этой неделе в Украину вернется аномальное тепло. Более того, существует вероятность установки новых температурных рекордов. Какой же будет погода в ближайшие дни, рассказываем дальше.

Аномальное тепло возвращается

Новая неделя начнется с очередного периода мощного всплеска тепла по всей Украине. Об этом заявил синоптик Игорь Кибальчич, пишет 24 Канал.

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За счет того, что со стороны Гренландии в юго-восточном направлении начнет развиваться высотная котловина и связанный с ней "мешок" холода, то в результате искажения высотной фронтальной зоны африканские воздушные массы поступят в страны Балканского полуострова и Украины,

– отмечает Кибальчич.

Какая будет погода на этой неделе / Скриншот из Tropical Tidbits

По прогнозу синоптика, 18 – 20 января по всей территории нашего государства будет аномальное тепло с превышением климатической нормы на 10 – 15 градусов. Более того, даже существует вероятность обновления температурных рекордов в разных городах Украины.

Во второй половине недели снова начнется постепенное снижение температурного фона, прекращение осадков и рост атмосферного давления в результате усиления воздушных потоков из центральноазиатской местности.

К слову, по прогнозу Кибальчича, в большинстве областей снежного покрова не будет. Исключение только для высокогорных районов Карпат.

Какая будет погода в первые дни недели

В понедельник небольшой дождь с мокрым снегом ожидается на Западе. На Севере и Юге без существенных осадков. Между тем на Востоке пройдет небольшой снег, местами гололедица.

Во вторник жителям Запада снова понадобятся зонтики. Синоптик прогнозирует умеренные дожди с мокрым снегом. Небольшие осадки в смешанном виде пройдут в северной и центральной части Украины.

Кстати, 18 января местами порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду. В Карпатах еще больше – 25 – 30 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет составлять 0…+5 градусов, на Востоке -3…+2 градуса. Днем в южных и западных регионах столбик термометра местами повысится до +6...+10, в Крыму +14.

Прогноз на среду, четверг и пятницу

В среду 18 января под влиянием циклоничности с юга ожидаются умеренные дожди в западных областях, в Карпатах сильные осадки. Днем дождливая погода распространится на большую часть территории Украины,

– отметил Кибальчич.

Кое-где будут снова сильные порывы ветра. Днем в центральных, южных и местами западных областях воздух прогреется до +10...+15 градусов.

Заметим, что в четверг и пятницу на Западе снова дождь с мокрым снегом. В центральных и южных областях 8 – 13 градусов тепла. Тем временем в Крыму температурный максимум может достичь +18.

Снижение температуры уже на выходных

Уже в выходные, 21 – 22 января, снова начнется постепенное понижение температуры. В большинстве областей Украины ночью -5...0, днем -2...+3.

Впрочем, по словам Кибальчича, похолодание пока не коснется южных регионов и Закарпатья. Местных жителей еще порадует аномально теплая весенняя погода.