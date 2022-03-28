Anonymous хакнули российское пропагандистское ТВ – обещают слить 870 гигабайтов данных

28 марта 2022 , 04:31
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Источник:

твиттер Anonymous TV

Хакеры Anonymous продолжают борьбу с российскими оккупантами на киберфронте. В этот раз их жертвой стал российский государственный медиахолдинг ВГТРК.

Група Anonymous продовжує взламывать русские серверы. Вскоре вони опублікують сотні гігабайтів даних холдингу ВГТРК.

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Очередна успешна атака Anonymous

Хакерам вдалося взломати сервери ВГТРК – крупного державного російського медіахолдингу. Вони пообіцяли, що в найближчий час обнародують 870 гігабайт даних компанії.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська