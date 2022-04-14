Anonymous выложили базу электронных писем российского минкульта
Источник:Cyber News
Хакеры Anonymous опубликовали базу электронных писем российских государственных органов в объеме более 700 гигабайтов. В частности, речь идет о письмах министерства культуры России.
Среди опубликованных данных есть письма администрации Благовещенска и аппарата губернатора Тверской области. В документах есть информация о зарплатах, увольнениях, а также о дефектах объектов культурного наследия.
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В обнародованном архиве содержится 230 тысяч писем из минкульта с 2019 до 2022 года и 130 тысяч писем из аппарата губернатора Тверской области.
Среди информации, опубликованной хакерами Anonymous, также есть внутренняя переписка работников подконтрольного министерству культуры "Росгосэкспертиз".
В российском минкульте подтвердили, что обнаружили хакерскую атаку на электронную почту учреждения. В администрациях Благовещенска и Тверской области не ответили на запросы журналистов.
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