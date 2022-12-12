Такого не было 50 лет: масштабные ливни затопили Анталию

В провинции Анталия в Турции мощные дожди затопили многие дома, а улицы там превратились в реки. Местные власти говорят, что ничего подобного не было уже 50 лет.

Анталию заливают мощные дожди

Сильные осадки повлекли за собой паводки и схождение селевых потоков. После полуночи 12 декабря ситуация еще больше ухудшилась.

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Наибольшее затопление – в районах Кумлуджа и Финике. На видео с места происшествия видно, как сильное течение сносит стоящие на улице автомобили. Так много транспорта получили повреждения. Некоторые автомобили течением бросало на другие.

Мы не видели ничего подобного в течение 50 лет. Вода внезапно поднялась и потащила машины. Мы в состоянии готовности,

– заявил мэр Кумлуджи Мустафа Колеоглу.

В результате непогоды затоплены сотни теплиц, сельскохозяйственные угодья и первые этажи жилых домов. Есть разрушенные мосты. Учебу в школах пришлось отменить, а местных жителей призывают не выходить из дома.

Автомобили просто плывут по улицам: видео



Последствия непогоды в Анталии / Фото Hurriyet



Из-за затопления улиц люди ходят босиком / Фото Hurriyet

Кроме того, чтобы избежать опасных ситуаций, кое-где выключили электроснабжение.

Пока сообщений о жертвах или пострадавших нет, но некоторые люди застряли в затопленных домах. Их спасают экстренные службы. В связи с такой погодой по всей провинции Анталия объявили повышенный уровень опасности.

Улицы в Турции превратились в реки: видео