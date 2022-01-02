В Антарктиде на исследовательской станции вспышка COVID-19: полярники все равно работают

Сотрудники бельгийской исследовательской станции в Антарктиде заболели COVID-19. Ранее все сотрудники прошли полный курс вакцинации.

По меньшей мере, 16 из 25 работников антарктической станции "Принцесса Элизабет" подхватили вирус. Они находятся в удовлетворительном состоянии.

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Вирус быстро распространился

Первый инфицированный был обнаружен 14 декабря. Он был членом команды, которая прибыла на станцию ​​неделю назад. Дальше вирус начал быстро распространяться.

Специалисты считают, что на станцию ​​попал штамм Омикрон, поскольку все полярники вакцинированы, а у одного из них даже есть бустерная доза.

Полярники продолжают работу

По данным из Википедии , научно-исследовательскую станцию ​​открыли в феврале 2009 года. "Принцессу Элизабет" построили на горном хребте.

Сейчас болезнь у всех протекает в легкой форме, потому они решили продолжить работу и не покидать станцию.

Руководитель проекта Международного полярного фонда Джозеф Чик отметил, что работникам предложили улететь домой 12 января, если есть такая необходимость. Но никто из группы не согласился.

Что известно об Омикроне Этот штамм коронавируса зафиксировали в более чем 100 странах мира. Специалисты утверждают, что Омикрон вызывает легкое течение заболевания. Основные его симптомы: боль по телу, лихорадка, кашель и потливость.

Какая ситуация сейчас

Сейчас на станции "Принцесса Элизабет" работают 2 врача. Они следят за состоянием больных. Пока распространение коронавируса на объекте не прекратится, станция не сможет принимать новых сотрудников.

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