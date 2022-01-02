Щонайменше 16 з 25 працівників антарктичної станції "Принцеса Єлизавета" підхопили вірус. Вони наразі перебувають в задовільному стані.

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Вірус швидко поширився

Першого інфікованого виявили 14 грудня. Він був членом команди, яка прибула на станцію тиждень тому. Далі вірус почав швидко поширюватися.

Фахівці вважають, що на станцію потрапив штам Омікрон, оскільки всі полярники вакциновані, а один з них навіть має бустерну дозу.

Довідка. За даними з Вікіпедії, науково-дослідну станцію відкрили в лютому 2009 року. "Принцесу Елізабет" побудували на гірському хребті.

Полярники продовжують роботу

Нині хвороба у всіх перебігає в легкій формі, тому вони вирішили продовжити роботу і не залишати станцію.

Керівник проєкту Міжнародного полярного фонду Джозеф Чік зауважив, що працівникам запропонували полетіти додому 12 січня, якщо є така необхідність. Але ніхто із групи не погодився на це.

Що відомо про Омікрон Цей штам коронавірусу зафіксували у понад 100 країнах світу. Фахівці стверджують, що Омікрон викликає легкий перебіг хвороби. Основні його симптоми: біль по тілу, лихоманка, кашель та пітливість.

Яка ситуація зараз

Наразі на станції "Принцеса Єлизавета" працюють 2 лікарі. Вони стежать за станом хворих. Допоки поширення коронавірусу на об'єкті не припиниться, станція не зможе приймати нових співробітників.

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