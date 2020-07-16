В городе Карловка на Полтавщине восстановили памятник советскому партийному и государственному деятелю СССР Николаю Подгорному. Во время декоммунизации его демонтировали, но не уничтожили, а оберегали.

В пресс-службе городского совета отмечают: местные жители были очень обеспокоены тем, что в рамках декоммунизации бюст Подгорному пришлось снести.

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Люди неоднократно обращались в городской совет с просьбой таки почтить память Николая Викторовича, родные которого берегут удостоверение почетного гражданина города, рассказал исполняющий обязанности городского головы Карловки Олег Столбун.

Поэтому памятник почетному гражданину Карловки восстановили и поставили на местном стадионе. Около него обустроили дорожки и положили брусчатку.

Все время после демонтажа памятник хранился в благотворительной организации Фонд "Благосостояние, Благотворительность, Развитие"

Подчеркнем, что восстановление памятника предшествовало общественным слушаниям о добровольном объединении территориальной громады.

Местные хотят пойти дальше – сейчас идут переговоры, чтобы присвоить стадиону почетное имя Подгорного.

Что известно о Подгорном?

Высоко поставленный советский государственный и партийный деятель. Депутат Верховного Совета СССР 2-6-го созывов, член КПУ, член Центральной Ревизионной Комиссии КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 4-9-го созывов.



В июне 1963 года Никита Хрущев выдвинул Подгорного на должность секретаря ЦК КПСС. На этой должности работал до декабря 1965 года.

Вместе с секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым Подгорный стал одним из участников группы высшего партийного руководства, которые подготовили и провели смещение Никиты Хрущева с должности первого секретаря ЦК КПСС (по мнению некоторых исследователей — сыграл решающую роль в устранении Хрущева).

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