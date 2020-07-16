У місті Карлівка на Полтавщині відновили пам'ятник радянькому партійному і державному діячу СРСР Миколі Підгорному. Під час декомунізації його демонтували, однак не знищили, а оберігали.

У пресслужбі міської ради зазначають: місцеві мешканці були дуже стурбовані тим, що в рамках декомунізації погруддя Підгорному довелося знести.

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Люди неодноразово зверталися до міської ради з проханням таки вшанувати пам'ять Миколи Вікторовича, рідні якого бережуть посвідчення почесного громадянина міста, розповів виконувач обов'язків міського голови Карлівки Олег Стовбун.

Відтак пам'ятник почесному громадянинові Карлівки відновили і поставили на місцевому стадіоні. Біля нього облаштували доріжки і поклали бруківку.

Весь час після демонтажу пам'ятник зберігався у благодійній організації Фонд "Добробут, Благодійність, Розвиток"

Підкреслимо, що відновлення пам'ятника передувало громадським слуханням про добровільне об’єднання територіальної громади.

Месцеві хочуть піти далі – наразі йдуть перемовини, аби присвоїти стадіону почесне ім'я Підгорного.

Що відомо про Підгорного? Високо поставлений радянський державний і партійний діяч. Депутат Верховної Ради УРСР 2–6-го скликань, член



У червні 1963 року Микита Хрущов висунув Підгорного на посаду секретаря ЦК КПРС. На цій посаді працював до грудня 1965 року.



Разом із секретарем ЦК КПРС Леонідом Брежнєвим Підгорний став одним з учасників групи вищого партійного керівництва, які підготували і провели зміщення Микити Хрущова з посади першого секретаря ЦК КПРС (на думку деяких дослідників — відіграв вирішальну роль в усуненні Хрущова). Високо поставлений радянський державний і партійний діяч. Депутат Верховної Ради УРСР 2–6-го скликань, член КПУ, член Центральної Ревізійної Комісії КПРС. Депутат Верховної Ради СРСР 4-9-го скликань.У червні 1963 року Микита Хрущов висунув Підгорного на посаду секретаря ЦК КПРС. На цій посаді працював до грудня 1965 року.Разом із секретарем ЦК КПРС Леонідом Брежнєвим Підгорний став одним з учасників групи вищого партійного керівництва, які підготували і провели зміщення Микити Хрущова з посади першого секретаря ЦК КПРС (на думку деяких дослідників — відіграв вирішальну роль в усуненні Хрущова).

Де розташована Карлівка – дивіться карту