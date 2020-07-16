Серед українців 32% опитаних схвалюють заборону комуністичної символіки та перейменування населених пунктів і вулиць у межах декомунізації. Негативно до цього ставляться 34% опитаних українців.

Більше позитивних оцінок декомунізації дають жителі Західної України. Менше декомунізацію схвалюють люди віком понад 60 років. Про це свідчать результати соцопитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 17 по 22 квітня.

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Ставлення до декомунізації по регіонах

У західних областях позитивно ставляться 45% опитаних,

у центральних – 33%,

у південних – 22%,

у східних – 24%.

Примітно, що близько чверті українців в усіх регіонах ставляться до цього питання байдуже.

Ставлення до декомунізації по вікових групах

Менше позитивних ставлень до заборони комуністичної символіки спостерігається у вікових категоріях, яким за 60 років. Серед молодших груп респондентів (до 40 років) більше тих, кого не цікавить питання заборони комуністичних символів.



Ставлення українців до декомунізації / Інфографіка Фонду "Демократичні ініціативи"

Як українці ставляться до перейменування міст і вулиць

Понад 30% українців схвалюють перейменування населених пунктів та вулиць, названих на честь комуністичних діячів;

44% українців ставляться до цього негативно,

близько 20% – байдуже.

Позитивне ставлення переважає тільки у західному регіоні – 44% "за" і 30% "проти".

На Сході та Півдні близько половини громадян ставляться до перейменування негативно.

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Тенденції вікового розподілу схожі зі ставленням до заборони комуністичних символів: більше негативних ставлень до перейменування топонімів бачимо у старших людей (47% для вікової категорії 60 – 69 років та 56% для людей, старших за 70 років), натомість серед молоді відносно більше байдужих,

– зазначають соціологи.

У результатах опитування також мовиться, що історична пам’ять корелює з тим, як громадяни уявляють майбутнє України. Так, наприклад, серед тих, хто погоджується із забороною комуністичних символів, 68% підтримують євроінтеграцію України.

Натомість серед тих, хто не погоджується із забороною комуністичних символів, суттєво більше прихильників союзу з Росією чи неприєднання до жодного з союзів.



Ставлення українців до перейменування міст і вулиць / Інфографіка Фонду "Демократичні ініціативи"

Що відомо про соціологічне опитування про декомунізацію

Загальнонаціональне дослідження проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 17 по 22 квітня в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Дослідження проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів.

Опитано 2 тисячі осіб, вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.