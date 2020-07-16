Среди украинцев 32% опрошенных одобряют запрет коммунистической символики и переименование населенных пунктов и улиц в рамках декоммунизации. Негативно к этому относятся 34% опрошенных украинцев.

Больше положительных оценок декоммунизации дают жители Западной Украины. Меньше декоммунизацию одобряют люди старше 60 лет. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 17 по 22 апреля.

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Отношение к декоммунизации по регионам

В западных областях положительно относятся 45% опрошенных,

в центральных – 33%,

в южных – 22%,

в восточных – 24%.

Примечательно, что около четверти украинцев во всех регионах относятся к этому вопросу безразлично.

Отношение к декоммунизации по возрастным группам

Меньше положительных отношений к запрету коммунистической символики наблюдается в возрастных категориях старше 60 лет. Среди младших групп респондентов (до 40 лет) больше тех, кого не интересует вопрос запрета коммунистических символов.

Отношение украинцев к декоммунизации / Инфографика Фонда "Демократические инициативы"

Как украинцы относятся к переименованию городов и улиц

Более 30% украинцев одобряют переименование населенных пунктов и улиц, названных в честь коммунистических деятелей;

44% украинцев относятся к этому негативно,

около 20% – безразлично.

Положительное отношение преобладает только в западном регионе – 44% "за" и 30% "против".

На Востоке и Юге около половины граждан относятся к переименованию отрицательно.

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Тенденции возрастного распределения похожи с отношением к запрету коммунистических символов: больше негативных отношений к переименованию топонимов видим у старших людей (47% для возрастной категории 60 – 69 лет и 56% для людей старше 70 лет), в то же время среди молодежи относительно больше равнодушных,

– отмечают социологи.

В результатах опроса также говорится, что историческая память коррелирует с тем, как граждане представляют будущее Украины. Так, например, среди тех, кто согласен с запретом коммунистических символов, 68% поддерживают евроинтеграцию Украины.

В то же время среди тех, кто не согласен с запретом коммунистических символов, существенно больше сторонников союза с Россией или неприсоединения ни к одному из союзов.

Отношение украинцев к переименованию городов и улиц / Инфографика Фонда "Демократические инициативы"

Что известно о социологическом опросе относительно декоммунизации

Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 17 по 22 апреля во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Исследование проводилось методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов.

Опрошено 2 тысячи человек, выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.