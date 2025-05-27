В оборонном ведомстве отметили, что "пистоль" призван противодействовать вражеским беспилотникам, передает 24 Канал.
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Что известно об "антидроновом пистоле"
Отмечается, что "антидроновий пистолет" – это индивидуальное устройство радиоэлектронной защиты. Это средство установки электромагнитных помех. Он блокирует каналы управления и видеосигнала вражеских беспилотников.
Это оружие имеет компактные размеры, весит чуть больше 1 килограмма, изготовлено в монолитном формфакторе.
"Вундервафля" и "очень вовремя"
Под сообщением Минобороны пользователи сети оставили много критических комментариев. Большинство из них сомневается в целесообразности, эффективности и актуальности "пистоля".
Так, военный Станислав Краснов назвал новое изделие "бредом".
Реб который глушит видеосигнал, должен стоять на высоте, чтобы заглушить принимающую антенну на оборудовании оператора. На FPV видео одностороннее, FPV только передает видео, нет никакого смысла на него светить РЭБом по видео. А принимающая аппаратура не увидит этот РЭБ, потому что он стоит низко,
– написал воин.
- Слава богу, что "допустило к эксплуатации", а не "приказало этим вооружить". Или это одно и то же?
- Пока это изделие допустили к использованию, пришло время нового поколения дронов, которым это средство не будет даже препятствовать. То есть деньги на ветер.
- Ну если учесть, что большинство дронов уже перешли на оптоволокно, то это действительно прорыв!
- Давно так не смеялся. Купите Ай-Петри побольше, а это опасное для жизни баловство.
- Это им надо бросать в дрона? Или сам летает?
Основной вопросик, сколько вы вложили денег в эту вундервафлю?
- Это модернизированная банка с концервацией, которой бабы сбивали дроны?
- Дать возможность и финансирование воинским частям самим определять, какие средства нужны чтобы закупить у производителя без прокладок. Нет, лучше закидаем их ненужным и уже технически устаревшим , что потеряло целесообразность из-за преобладающего количества у врага FPV на оптоволокне.
- Очень "вовремя" особенно когда применяют оптоволокно .
Это что издевательство?)))) им как надо кидать или как? Это реально прорыв в новейших технологиях... Лучше удалите это сообщение и реально... Реально не позорьтесь... Так, как есть значительно лучше и эффективнее, а не это.
В то же время есть несколько положительных отзывов о "антидроновом пистоле". Так, Евгений Олейник написал: "Это хорошо, но против оптоволоконных дронов он не действует, а Россия превосходит Украину в этих дронах! Эти пистолеты должны были быть еще вчера, тогда бы было спасено много жизней наших военных, но и сейчас это хорошо, потому что не все дроны на оптоволокне".
Иван Вусенко раскритиковал скептические комментарии, потому что, мол, нельзя позорить изобретение, не разобравшись в его сути.
"Так понимаю, что в форм факторе пистолета это средство индивидуальной защиты от FPV на критически близких расстояниях, ослепить дрон широкополосной помехой", – написал он.