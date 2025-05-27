В оборонному відомстві зауважили, що "пістоль" покликаний протидіяти ворожим безпілотникам, передає 24 Канал.

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Що відомо про "антидроновий пістоль"

Зазначається, що "антидроновий пістоль" – це індивідуальний пристрій радіоелектронного захисту. Це засіб встановлення електромагнітних завад. Він блокує канали управління і відеосигналу ворожих безпілотників.

Ця зброя має компактні розміри, важить трохи більше 1 кілограма, виготовлений у монолітному формфакторі.

"Вундервафля" і "дуже вчасно"

Під дописом Міноборони користувачі мережі залишили багато критичних коментарів. Більшість з них сумнівається у доцільності, ефективності та актуальності "пістоля".

Так, військовий Станіслав Краснов назвав новий виріб "маячнею".

Реб який глушить відеосигнал, має стояти на висоті, щоб заглушити приймаючу антену на обладнанні оператора. На FPV відео одностороннє, FPV тільки передає відео, нема ніякого сенсу на нього світити РЕБом по відео. А приймаюча апаратура не побачить цей РЕБ, бо він стоїть низько,

– написав воїн.