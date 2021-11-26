В нашей стране на президентских выборах побеждает одна из 2 стратегий. Избиратели дают пропуск на Банковую либо "торговцам чудесами", либо "меньшему злу".

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Первая стратегия хороша для первого срока и Владимир Зеленский знает это как никто. Критикуем предшественников, обещаем процветание и уходим от конкретики.

Завышенные ожидания избирателей

Отечественный избиратель не голосует за типажи "самых сильных" или "самых умных". Вместо этого он ищет в бюллетене тех, кто имеет доступ к рубильнику счастья. За них он готов голосовать сердцем, инвестируя свои надежды в очередного претендента.

Проблема в том, что подобная стратегия – одноразовая. С ней можно выиграть первую каденцию, но не вторую.

Завышенные ожидания возвращаются бумерангом: никакой объем "сделанного" и "выполненного" не перевесит народного разочарования. Потому что голосовали за мессию, а получили всего лишь человека.



Леонид Кучма стал единственным двукратным главой Украины / Фото Getty Images

Потому каждый президент, который мечтает о переизбрании, вынужден осваивать стратегию "меньшего зла". Собственно, именно она помогла Леониду Кучме стать единственным двукратным главой государства.

Если бы не удивительно удобный спарринг-партнер в виде Петра Симоненко – история страны могла бы пойти иначе. Тот урок был усвоен.

Стратегия Януковича

Виктору Януковичу не везло с рейтингами. Уже в 2013 году социология показывала, что он рискует проиграть во 2 туре всем своим потенциальным конкурентам. Всем, кроме Олега Тягнибока.

Лидер "Свободы" был единственным, кто мог напугать разочаровавшихся избирателей действующего президента настолько, чтобы они проголосовали за Януковича во 2 раз.

Окружение гаранта начало загодя готовиться к 2015 году. Кто-то предлагал "отсечь" от выборов Арсения Яценюка за счет повышения минимального возраста для кандидата, кто-то – придраться к налоговому прошлому Виталия Кличко, чтобы отказать ему в регистрации.

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Вилка "Янукович VS Тягнибок" была слишком уж заманчивой для Банковой. Если бы не Майдан, мы бы имели все шансы наблюдать это противостояние в 2015 году.

"Адвокат Кремля" уступил "торговцу чудесами"

Российское вторжение перелицевало электоральную карту страны. Статус "большего зла" оказался закреплен за украинскими адвокатами Кремля. Нет ничего удивительного в том, что эта стратегия стала основной для штаба 5 президента страны накануне 2019 года.



Статус "большего зла" оказался закреплен за украинскими адвокатами Кремля / Фото Getty Images

Идеальным спарринг-партнером для Петра Порошенко мог бы стать любой представитель пророссийской партии. На его фоне действующий гарант обречен был бы выглядеть "меньшим злом" в глазах даже самых нелояльных к нему проукраинских избирателей.

Но сценарий 1999 года не сработал в 2019 году. "Адвокат Кремля" уступил место во 2 туре "торговцу чудесами".

Даже если бы Зеленский остался в шоу-бизнесе, принципиально это ничего бы не изменило. Просто лавры "чудотворца" перекочевали бы к Юлии Тимошенко и именно с ней во 2 туре довелось бы встретиться Петру Порошенко.



Лавры "чудотворца" перекочевали бы к Юлии Тимошенко / Фото 24 канала

Кандидат-"чудотворец" лишал действующего президента статуса "меньшего зла", обрекая его на статус "большего". Нам впору теперь рассуждать о том, возможен ли вообще в Украине сценарий, при котором представитель пророссийской партии попадает во 2 тур.

Оккупация вычеркнула из электоральной карты страны несколько миллионов избирателей с просоветскими взглядами. Вполне возможно, что в нынешней реальности любой "адвокат Кремля" обречен быть в Украине политиком "третьего места".

Оппонент для Зеленского

Это все ставит перед нами еще один вопрос. Кого именно окружение Зеленского будет тянуть во 2 тур президентских выборов в 2024 году?

Через 2,5 года действующему гаранту придется доказывать стране, что он – "меньшее зло".

Вряд ли Офис Президента намерен пускать ситуацию на самотек. В их интересах – торпедировать любого, кто может в глазах украинского большинства претендовать на роль "торговца чудесами".

Коль скоро пророссийские претенденты обречены быть политиками "бронзовых медалей", это значит, что Банковой будет нужен новый антигерой. С достаточным рейтингом, чтобы пробраться во 2 тур и с достаточным антирейтингом, чтобы во 2 туре проиграть.

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У всех остальных игроков в запасе есть еще 2,5 года, чтобы доказать стране, что Зеленский – "большее зло" по сравнению с ними.

В этом круговороте штабных баталий важно не забывать лишь о том, что роли зла определяются не политтехнологами, а последствиями избрания.