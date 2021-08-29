Антикарантинные протесты в Германии закончились сотней задержаний
Источник:Associated Press
В Германии 28 августа одновременно прошли демонстрации за и против карантинных ограничений. Из-за чрезмерное количество участников антикарантинного протеста полиция применила перечный газ, а также задержала около 100 демонстрантов.
Сначала полиция запретила 9 запланированных на 28 августа демонстраций. Суд разрешил проведение одного из них – на 500 человек.
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Подробнее о демонстрации
Вместо запланированных 500 участников на протест против карантинных ограничений собрались тысячи людей. Правопорядок обеспечивали 2 тысячи полицейских.
Во время митинга полиция применила перечный газ, чтобы разогнать толпу после завершения демонстрации. Но уменьшить количество демонстрантов смог только дождь, который впоследствии начался.
В полиции Берлина сообщили, что разогнали толпу, когда людей стало слишком много, чтобы обеспечивать социальную дистанцию. Не обошлось и без задержаний – их было около сотни. Также в ходе столкновений пострадал один полицейский.
Интересно, что почти одновременно в Берлине состоялась и демонстрация в поддержку карантина, чтобы замедлить распространение коронавируса.
Почему немцы протестуют
- Дело в том, что в Германии вскоре должны состояться дебаты относительно новых карантинных ограничений. Их могут ввести для невакцинированных граждан.
- К слову, по состоянию на 28 августа в Германии хотя бы одну дозу вакцины получили уже более 54 миллиона граждан. В целом население государства составляет более 83 миллионов.