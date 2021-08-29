Антикарантинные протесты в Германии закончились сотней задержаний

В Германии 28 августа одновременно прошли демонстрации за и против карантинных ограничений. Из-за чрезмерное количество участников антикарантинного протеста полиция применила перечный газ, а также задержала около 100 демонстрантов.

Сначала полиция запретила 9 запланированных на 28 августа демонстраций. Суд разрешил проведение одного из них – на 500 человек.

К слову Схватки после ЛГБТ-марша: в Одессе 29 полицейских пострадали, задержали 51 человек

Подробнее о демонстрации

Вместо запланированных 500 участников на протест против карантинных ограничений собрались тысячи людей. Правопорядок обеспечивали 2 тысячи полицейских.

Во время митинга полиция применила перечный газ, чтобы разогнать толпу после завершения демонстрации. Но уменьшить количество демонстрантов смог только дождь, который впоследствии начался.

В полиции Берлина сообщили, что разогнали толпу, когда людей стало слишком много, чтобы обеспечивать социальную дистанцию. Не обошлось и без задержаний – их было около сотни. Также в ходе столкновений пострадал один полицейский.

Интересно, что почти одновременно в Берлине состоялась и демонстрация в поддержку карантина, чтобы замедлить распространение коронавируса.

Почему немцы протестуют