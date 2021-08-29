Спершу поліція заборонила 9 запланованих на 28 серпня демонстрацій. Суд дозволив проведення одного з них – на 500 осіб.

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Замість запланованих 500 учасників на протест проти карантинних обмежень зібралися тисячі людей. Правопорядок забезпечували 2 тисячі поліцейських.

Під час мітингу поліція застосувала перцевий газ, щоб розігнати натовп після завершення демонстрації. Та зменшити кількість демонстрантів зміг лише дощ, який згодом розпочався.

У поліції Берліна повідомили, що розігнали натовп, коли людей стало надто багато, щоб забезпечувати соціальну дистанцію. Не обійшлося й без затримань – їх було близько сотні. Також у ході сутичок постраждав один поліцейський.

Цікаво, що майже одночасно в Берліні відбулась і демонстрація на підтримку карантинних обмежень, щоб уповільнити розповсюдження коронавірусу.

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