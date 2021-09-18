Антикарантинный протест в Австралии перерос в столкновения с полицией: эмоциональные видео

18 сентября 2021 , 18:00
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Источник:

Sydney Morning Herald

В Мельбурне противники введения жестких ограничительных мер из-за COVID-19 организовали протест. Во время этого произошли столкновения с сотрудниками полиции.

Несколько полицейских ранены. В то же время сотни протестующих были арестованы.

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Произошли столкновения между полицейскими и митингующими

Правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов. Протестующие устроили акцию в пригороде Мельбурна, несмотря на то, что им запрещено выходить из дома без уважительной причины. Задержали более 200 протестующих.

Столкновения в Мельбурне: смотрите видео

Задержали более 200 митингующих: смотрите видео​

Пострадали, по крайней мере, 6 полицейских: смотрите видео​

Известно, что 6 полицейских пострадали, когда попытались помешать сотни митингующим.

Мы увидели протестующих, которые собрались не для того, чтобы отстаивать свои свободы, а чтобы вступить в столкновения с полицией,
– сказала начальника полиции штата Виктория Марка Галлиота.

Также демонстранты переместились и в другие города, в частности в Сидней. Там задержали около 20 человек.


Антикарантинный протест в Австралии​ / Фото Nine


Правоохранители использовали слезоточивый газ / Фото Nine

Протесты вспыхнули из-за жестких ограничений

  • В Австралии вспыхнули протесты из-за жестких ограничений.
  • В Мельбурне внедрили шестой карантин с начала пандемии. В Сиднее локдаун длится более 2 месяцев.
  • В стране активно развивается штамм Дельта. Это значительно усложняет борьбу с коронавирусом.
  • В целом по стране с начала пандемии обнаружили 84 тысячи заражений, более 1,1 тысячи человек умерли.
Автор: Анастасія Мигидюк