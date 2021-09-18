Антикарантинный протест в Австралии перерос в столкновения с полицией: эмоциональные видео
Источник:Sydney Morning Herald
В Мельбурне противники введения жестких ограничительных мер из-за COVID-19 организовали протест. Во время этого произошли столкновения с сотрудниками полиции.
Несколько полицейских ранены. В то же время сотни протестующих были арестованы.
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Произошли столкновения между полицейскими и митингующими
Правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов. Протестующие устроили акцию в пригороде Мельбурна, несмотря на то, что им запрещено выходить из дома без уважительной причины. Задержали более 200 протестующих.
Столкновения в Мельбурне: смотрите видео
Задержали более 200 митингующих: смотрите видео
Пострадали, по крайней мере, 6 полицейских: смотрите видео
Известно, что 6 полицейских пострадали, когда попытались помешать сотни митингующим.
Мы увидели протестующих, которые собрались не для того, чтобы отстаивать свои свободы, а чтобы вступить в столкновения с полицией,
– сказала начальника полиции штата Виктория Марка Галлиота.
Также демонстранты переместились и в другие города, в частности в Сидней. Там задержали около 20 человек.
Антикарантинный протест в Австралии / Фото Nine
Правоохранители использовали слезоточивый газ / Фото Nine
Протесты вспыхнули из-за жестких ограничений
- В Австралии вспыхнули протесты из-за жестких ограничений.
- В Мельбурне внедрили шестой карантин с начала пандемии. В Сиднее локдаун длится более 2 месяцев.
- В стране активно развивается штамм Дельта. Это значительно усложняет борьбу с коронавирусом.
- В целом по стране с начала пандемии обнаружили 84 тысячи заражений, более 1,1 тысячи человек умерли.