Антикоррупционной реформе семь лет: достижения и препятствия в борьбе с коррупцией

После Революции достоинства Украина стала на путь борьбы с коррупцией и сделала немало шагов для развития антикоррупционной инфраструктуры. С тех пор прошло семь лет, но, по данным социологических исследований, именно проблема коррупции до сих пор волнует украинцев едва ли не больше всего.

Общество ожидает громкие "посадки" и требует довести до судебных приговоров дела уровня big fish, фигурантами которых являются медийные топчиновники. Кроме того, Высший антикоррупционный суд уже вынес 56 приговоров, а в НАБУ и САП – 927 уголовных производств в работе. Какие результаты принесла антикоррупционная реформа и какие препятствия на пути ее внедрения?

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В Украине сформирована инфраструктура антикоррупционных органов. Однако два из них работают без руководителей.

Период институционального становления большинства антикоррупционных органов завершен. Между ними налажено эффективное взаимодействие. Поэтому слабость одного звена подрывает эффективность всей цепи. Для достижения результатов необходимо сотрудничество суда и всех созданных за семь лет антикоррупционных органов:

Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК)

Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)

Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)

Высшего антикоррупционного суда (ВАКС)

Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА)

Важность сотрудничества всех антикоррупционных органов и суда отметил руководитель Антикоррупционной инициативы Европейского Союза (EUACI ) Аллан Паг Кристенсен в рамках конференции "Семь лет антикоррупционной реформы": "Объедините усилия, когда это возможно. Взаимодействие всех участников процессов сделает нас эффективными как никогда. Мы рады содействовать сотрудничеству внутри созданной инфраструктуры".

Аллан Паг Кристенсен / Фото предоставлено сайту 24 канала

Каждый орган демонстрирует результаты, однако работе САП и АРМА пока препятствует затягивание конкурсов на новых руководителей. Два года без руководителя работает АРМА, работу ведомства координирует исполняющий обязанности главы. Именно этот орган занимается управлением арестованного имущества, добытого коррупционным путем.

Более года не могут назначить руководителя САП. Сотрудники прокуратуры работают с детективами НАБУ во время расследований, направляют обвинительные акты и представляют государственное обвинение в суде. В связи с тревожной ситуацией вокруг САП временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин на конференции "Семь лет антикоррупционной реформы" отметила, что прокуратура играет критически важную роль в привлечении к ответственности коррупционеров, так что до начала 2022 года новый руководитель должен быть назначен. Однако Украина все же вошла в Новый год без назначения главы САП.

Кристина Квин / Фото предоставлено сайту 24 канала

Виталий Шабунин, председатель правления ОО "Центр противодействия коррупции", считает ситуацию вокруг САП недопустимой: "Конкурс длится уже 15 месяцев. Такого позора давно не было. Но то, что сделали Татаров и Офис Президента в этом конкурсе, помогло включить нормальный механизм определяющего голоса международных экспертов в судебной реформе и в будущем конкурсе на нового директора НАБУ".

Служащие первого звена уже привлечены к ответственности за коррупционные правонарушения. Но в ходе расследований НАБУ и САП испытывают сопротивление со стороны коррумпированной системы. В течение семи лет НАБУ и САП разоблачили злоупотребления 1000 человек. Среди них:

6 министров и их заместителей;

11 руководителей центральных органов исполнительной власти;

20 народных депутатов разных созывов (действующих и бывших);

67 судей;

78 руководителей государственных предприятий.

Четырнадцать человек, уличенных в совершении коррупционных преступлений детективами НАБУ и прокурорами САП, приговорены за коррупцию к лишению свободы, приговоры в отношении них вступили в законную силу. Среди осужденных – судьи, руководители предприятий, должностные лица органов прокуратуры и местного самоуправления. В то же время работа НАБУ и САП испытывает политическое давление, когда речь идет о направлении в суд резонансных дел, связанных с влиятельными политиками.

К примеру, под угрозой окончательного закрытия дело по искусственному завышению цены на уголь "Роттердам+". Около шести месяцев в 2020-2021 годах детективы НАБУ убеждали Генерального прокурора сменить старшего группы прокуроров в уголовном производстве, который трижды его закрывал.

В марте 2021 года руководитель группы все же был заменен, однако за десять дней после назначения также закрыл дело, которое составляет более 100 томов письменных материалов и 150 часов допросов. Сейчас судьба "Роттердам+" зависит от Апелляционной палаты Антикоррупционного суда, который должен рассмотреть законность четвертой попытки закрыть дело. В первой инстанции судья ВАКС не возобновила производство.

Народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина отмечает, что антикоррупционные органы должны доказать свою искренность в намерениях борьбы с коррупцией именно на примере дальнейших шагов по "Роттердам+":

Делу осталось очень мало срока досудебного расследования. Поэтому сейчас у антикоррупционных органов два варианта. Первый: оставить дело закрытым по решению отдельных должностных лиц. Или же дать этому делу шанс на рассмотрение в открытом судебном процессе и открыто оценить все доказательства.



Анастасия Радина / Фото предоставлено сайту 24 канала

Украинские механизмы борьбы с коррупцией признаны эффективными в Антикоррупционной стратегии США. Украина живет без своей стратегии уже четыре года.

Недавно США опубликовали глобальную стратегию по преодолению коррупции во всем мире. В документе приведен опыт Украины. В частности, упомянуты электронная система государственных закупок Prozorro и сообщество общественного мониторинга DOZORRO, которые были разработаны правительством при поддержке Агентства международного развития США (USAID).

Как отмечено в стратегии, в Украине с октября 2017 года благодаря выявлению нарушений на тендерах было сэкономлено 6 миллиардов долларов, то есть более 163 миллиардов гривен государственных средств.

Уже более четырех лет Украина не имеет утвержденной национальной антикоррупционной стратегии. Хотя правительство Украины с НАПК в роли провайдера еще более года назад разработало Антикоррупционную стратегию на 2021-2025 годы. Осенью 2020 года Верховная Рада приняла документ в первом чтении, но в течение всего 2021-го не рассматривала во втором.

Несмотря на то, что Комитет по вопросам антикоррупционной политики обработал правки и направил документ на повторное голосование. Екатерина Бутко, председатель ОО "Всеукраинское объединение "Автомайдан" и председатель Общественного совета при НАПК, на конференции "Семь лет антикоррупционной реформы" выразила мнение, почему депутаты игнорируют Антикоррупционную стратегию:

Нужно понимать, что она имеет ряд норм, которые невыгодны народным депутатам. Она предусматривает увеличение ответственности за коррупционные проступки, открытый конкурс на Генерального прокурора. Она предусматривает единые правила, показатели и цели нашей борьбы с коррупцией.

Украинцы увидели реальные состояния должностных лиц благодаря е-декларированию. И в октябре 2020 года решение Конституционного суда Украины временно заблокировало работу НАПК с декларациями и поставило под угрозу антикоррупционную реформу.

Украинские чиновники начали заполнять е-декларации в 2016 году. За это время чиновники декларировали часовни и иконы, золотые слитки и криптовалюту. Для того чтобы проработать состояние служащих, в 2020 году НАПК технологически обновило Единый государственный реестр деклараций.

По словам главы НАПК Александра Новикова, реестр уникальный, так как имеет модуль автоматизированной проверки всех 800 тысяч деклараций, которые были поданы в 2021 году. В этом году модуль зафиксировал 700 случаев незаконного обогащения и 1500 случаев необоснованных активов.

Мы вторая страна в мире после США, которая имеет мониторинг образа жизни чиновников. Только с мая 2021 года в декларациях выявлено недостоверных сведений более чем на 1 миллиард гривен,

– рассказал Александр Новиков на конференции "Семь лет антикоррупционной реформы".



Александр Новиков / Фото предоставлено сайту 24 канала

Однако более года в Украине продолжается конституционный кризис. Он связан с тем, что Конституционный Суд Украины (КСУ) отменил некоторые нормы антикоррупционного законодательства, среди них и ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционными отдельные полномочия НАПК. Поэтому работа ведомства была заблокирована на два месяца. Полноценно восстановить ее удалось лишь с апреля 2021 года благодаря давлению общественности. Предварительные результаты работы НАПК, НАБУ, САП и ВАКС в виде сотен уголовных дел в отношении коррупционеров были потеряны, ведь КСУ фактически их оправдал.

Важность судебной реформы для борьбы с коррупцией отмечают представители гражданского общества. В том числе и Михаил Жернаков, председатель правления Фонда DEJURE: "Конституционный суд я всегда вижу как отдельный бастион не только судебной, но и коррупционной мафии. Любая реформа, если она достаточно эффективна, точно оказывается в КСУ".

Еще в 2020 году 49 народных депутатов обратились в КСУ с представлением о соответствии Конституции закона О Высшем антикоррупционном суде. Оно остается не рассмотренным уже более года. Но существует угроза, что Большая палата КСУ может в любой момент признать неконституционным документ, по которому регулируется работа ВАКС.

О еще одном препятствии в работе ВАКС на конференции "Семь лет антикоррупционной реформы" отметил Андрей Боровик, исполнительный директор Transparency International Ukraine: "Можно говорить, что есть огромная проблема с адвокатами обвиняемых, которые систематически не появляются в суд, нарушают порядок. И ВАКС пока не имеет полномочий, чтобы привлечь их к ответственности".

За семь лет антикоррупционной реформы Украина улучшила показатели Индекса восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index, CPI). Со 142-го места в рейтинге Украина поднялась до 117-го, что указывает на прогресс в борьбе с коррупцией. За последний год показатели Украины выросли на 3 балла. Но в целом они остаются достаточно низкими по сравнению с другими европейскими демократическими странами.

Матти Маасикас, посол ЕС в Украине, глава Представительства ЕС в Украине отметил:

Нужны дальнейшие антикоррупционные усилия для улучшения делового и инвестиционного климата, и мы будем поддерживать Украину в этом достижении.



Матти Маасикас / Фото предоставлено сайту 24 канала

На конференции "Семь лет антикоррупционной реформы" западные дипломаты неоднократно отмечали, что для эффективной борьбы с коррупцией Украина должна быстро и тщательно реформировать судебную систему. В частности, Конституционный Суд Украины, который уже ставил под угрозу антикоррупционную реформу.