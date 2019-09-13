Высший антикоррупционный суд заочно арестовал скандального председателя Высшего хозяйственного суда Януковича – Виктора Татькова.

Решение о мере пресечения является необходимым условием для экстрадиции Татькова в Украине сообщает "Следствие.инфо".

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Скандального судью подозревают в ряде нарушений и преступлений среди которых: пособничество и вынесение неправосудных решений, имущественные и коррупционные преступления, создания и управления преступной организацией, вмешательство в деятельность судебных органов и незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда, получении взятки и отмывании средств.

Украинские правоохранители обратились к австрийским коллегам о выдаче Татькова. Ексголова суда отказался от упрощенной процедуры выдачи, когда его могли экстрадировать без каких-либо мер. Поэтому единственной возможностью для экстрадиции является заочный арест.

Адвокат судьи Павел Попков отметил, что Татьков лечится за границей, предоставив якобы доказывающие справки из немецких и австрийских клиник. Он возражал против заочного ареста ексголовы суда.

Защита Татькова имеет пять дней на обжалование решения антикоррупционного суда.

Татьков выехал из Украины в сообщение ему о подозрении. Сначала он лечился в Германии, позже попросил политического убежища в Австрии.

В июне 2018 Генпрокуратура заявляла, что экстрадиция Татькова усложнилась, потому что Апелляционный суд Киева дважды необоснованно отменил постановления районного суда о содержании Татькова под стражей.

Как развивались события вокруг ексглавы Хозсуда?

Начиная с октября 2016 судью официально подозревают во вмешательстве в деятельность судебных органов и работу автоматизированной системы документооборота суда. По версии Генпрокуратуры, Татьков фактически подчинил себе систему принятия судебных решений.

Многочисленное имущество, оформленное на близких и друзей Татькова, было арестовано в рамках уголовного дела. 28 марта 2019 суд удовлетворил ходатайство следователей ГПУ и передал 143 объекты недвижимости окружения Татькова управлению Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

По данным ГПУ, близкие к Татькову люди долго получали доход от сдачи этого имущества в аренду в размере около 8 миллионов гривен ежемесячно.

30 мая 2019 стало известно, что судья Подольского райсуда Киева Владимир Гребенюк отменил арест с части имущества окружения Татькова – 4 квартир, 3 гаражей и нежилого помещения в элитном комплексе Киева "Новопечерские липки". Эта недвижимость оформлена на Ольгу Братусь и Бориса Катасонова – родителей оперной певицы Анны Братусь, которая является подругой семьи Татькова.

Основанием для такого решения стали доводы о том, что владельцы этого имущества вроде имели свои собственные доходы, чтобы приобрести всю эту недвижимость.

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По данным Государственной фискальной службы, с 1998 года Катасонов заработал всего 155 тысяч гривен, а Ольга Братусь – около 1,3 миллиона гривен. Этих денег не хватило бы для покупки такой элитной недвижимости в Киеве.

4 июня 2019 Татьков возобновился в статусе судьи и вернул себе судейскую неприкосновенность.

Высший совет правосудия 3 сентября освободила Татькова с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины из-за нарушения требований относительно несовместимости.