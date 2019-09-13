Антикорупційний суд заочно арештував ексглаву Госпсуду часів Януковича

Вищий антикорупційний суд заочно арештував скандального голову Вищого господарського суду часів Януковича – Віктора Татькова.

Рішення про запобіжний захід є необхідною умовою для екстрадиції Татькова в Україну повідомляє "Слідство.інфо".

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Скандального суддю підозрюють у низці порушень та злочинів серед яких: пособництво та винесення неправосудних рішень, майнові та корупційні злочини, створення й керування злочинною організацією, втручання в діяльність судових органів та незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду, одержанні хабаря та відмиванні коштів.

Українські правоохоронці звернулися до австрійських колег щодо видачі Татькова. Ексголова суду відмовився від спрощеної процедури видачі, коли його могли екстрадувати без будь-яких запобіжних заходів. Тому єдиною можливістю для екстрадиції є заочний арешт.

Адвокат судді Павло Попков зазначив, що Татьков лікується за кордоном, що нібито доводять довідки з німецьких та австрійських клінік. Він заперечував проти заочного арешту ексголови суду.

Захист Татькова має п’ять днів на оскарження рішення антикорупційного суду.

Татьков виїхав з України до повідомлення йому про підозру. Спершу він лікувався у Німеччині, пізніше попросив політичного притулку в Австрії.

У червні 2018 року Генпрокуратура заявляла, що екстрадиція Татькова ускладнилася, бо Апеляційний суд Києва двічі необґрунтовано скасував ухвали районного суду про тримання Татькова під вартою.

Як розвивались події навколо ексглави Госпсуду?

Від жовтня 2016 року суддю офіційно підозрюють у втручанні в діяльність судових органів та роботу автоматизованої системи документообігу суду. За версією Генпрокуратури, Татьков фактично підпорядкував собі систему ухвалення судових рішень.

Численне майно, оформлене на близьких та друзів Татькова, було арештовано в межах кримінальної справи. 28 березня 2019 року суд задовольнив клопотання слідчих ГПУ та передав 143 об’єкти нерухомості оточення Татькова до управління Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

За даними ГПУ, близькі до екссудді люди довго отримували дохід від здачі цього майна в оренду в розмірі близько 8 мільйонів гривень щомісяця.

30 травня 2019 року стало відомо, що суддя Подільського райсуду Києва Володимир Гребенюк скасував арешт з частини майна оточення Татькова – 4 квартир, 3 гаражів та нежитлового приміщення в елітному комплексі Києва "Новопечерські липки". Ця нерухомість оформлена на Ольгу Братусь та Бориса Катасонова – батьків оперної співачки Ганни Братусь, яка є подругою родини Татькова.

Підставою для такого рішення стали доводи про те, що власники цього майна начебто мали свої власні доходи, щоб придбати всю цю нерухомість.

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За даними Державної фіскальної служби, з 1998 року Катасонов заробив загалом 155 тисяч гривень, а Ольга Братусь – близько 1,3 мільйона гривень. Цих грошей не вистачило б для покупки такої елітної нерухомості в Києві, зазначають журналісти. Захисники від коментарів відмовились.

4 червня 2019 року Татьков поновився в статусі судді та повернув собі суддівську недоторканність.

Вища рада правосуддя 3 вересня звільнила Татькова з посади судді Вищого господарського суду України через порушення вимог щодо несумісності.