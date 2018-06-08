Антин Мухарский: украинцам надо не впадать в эйфорию и не отчаиваться

Во второй части интервью эпатажный культурный деятель Антин Мухарский рассказал, пойдет ли в политику, как украинцам не отчаиваться в борьбе с агрессором, чем его акция с раздеванием и вешанием трусов на Оболонский суд таки подействовала и вернется ли художник жить в Украине.

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Как нам спасать заключенного в России Олега Сенцова и других политзаключенных? Что должен делать обычный украинец, который понемногу теряет веру ходить на акции?



Это вы говорите, потому что вы молодежь. Мы также отчаивались, три раза по крайней мере. В мои 20 был первый Майдан – Революция на граните. А потом так же пришло разочарование, потому что есть пиковая фаза и есть фаза отчаяния.



Что делать? Не отчаиваться и не впадать в эйфорию. Не очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. То, что есть сейчас, как раз и свидетельствует о незрелости человека и гражданского общества, которое еще не научилось без аффективных состояний, спокойно, рассудительно, день за днем, понемногу делать свою работу.

Я не буду называть фамилии, но много появилось людей-неофитов, которые активно включились в борьбу, а сейчас говорят: "Все пропало, я разочаровался в украинском движении". Так было и в 1990-е годы, и после Оранжевой Революции. Мое поколение это уже проходило. Вот кто останется – тот и является подлинным. Подлинность проверяется временем.



Культурный деятель, шоумен и писатель Антин Мухарский

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Могут ли акции поддержки помочь?



Я не пророк. Вы хотите от меня пророческих историй? Я не знаю. А может Сенцов – такая же распиаренная история, как и Савченко? Я уже тоже осторожно отношусь к этому. Мы бегали с Надей. Неблагодарное дело – говорить о том, кого не знаешь, с кем не ручкался.



Я поручился за ребят, которые подожгли храм на Десятинной, я их знал. Это наши собратья. И я за них готов в огонь или воду. А с Сенцовым не знаком. С Савченко тоже.

Я не люблю махать флагами за людей. Я делаю свое дело на своем фронте. Работаю в поле своих возможностей и с людьми, которых знаю лично.

Имеете активную гражданскую позицию, или планируете идти в политику?



Нет.



Как относитесь к людям, которые становятся политиками?



Я не хочу всех поголовно называть жлобами и дебилами, потому что среди политиков есть вменяемые и нормальные люди, которые, к сожалению, не так активно и агрессивно выступают в публичной среде. Но мое общение с людьми, принадлежащими к политикуму, было отрицательным. Сохраняется тенденция 90-х годов: к политике все еще причастны бывшие воры, люди с хищными привычками – рвать и подавлять. Эта пена мошенников и воров до сих пор широко представлена во власти.



Культурный деятель, шоумен и писатель Антин Мухарский



К тому же, люди идут в политику и должны опускать свой интеллектуальный уровень. Понимаете, политик – отражение своего избирателя. А если избиратель – дебил с таким интеллектуальным уровнем, который позволяет брать гречку, соответственно и политики, представляя их интересы, также становятся деградантами.



А я почему ушел с телевидения в конце концов? Потому что телевидение и общение в публичном пространстве требует понижения своего интеллектуального уровня. "Че ты випендриваешся, будь проще и народ к тебе потянется, опускай свой уровень, говори ни о чем, о том, что интересно массе", советовали. Говорить надо, мол, о том, какая у тебя машина, куда ты уехал, какие у нее "титьки" и губы.



Мне надо было это делать, потому что на телевидении ты зарабатываешь деньги. Занимаешься черной магией, дебилизуешь широкие слои населения. Но иногда это надо, чтобы выживать в мире. Мы все не без греха. Иногда идешь на компромисс. А потом от этого страдаешь и начинаешь делать то, что не приносит денег. Далее, у тебя выворачиваются карманы, снова идешь на компромисс с совестью – снимаешься в сериале или делаешь что-то такое, что не очень хочется. Но надо за что-то жить.

В феврале вы выехали из Украины в Европу из-за скандала с вашей бывшей женой Снежаной Егоровой по уплате алиментов. Некоторые СМИ писали, что причиной ехать заграницу – было стремление заработать деньги, чтобы платить алименты. Удается ли это делать?



Я не говорил такого. В Европе не зарабатываю деньги. Их там заработать невозможно, потому что я привык работать на телевидении. Сдаю квартиру в Украине. Это позволяет мне перекрывать текущие моменты по кое-каким выплатам.



Я поехал за границу, потому что до принятия закона №7277 о "злостных алиментщиках", сталкиваясь с действиями черных нотариусов, неоднократно обращаясь к министру юстиции Павлу Петренко и сетуя, что на меня оказывается постоянное давление со стороны судебной власти, которая 4 года не рассматривает мое дело, я не получил никакого ответа. То есть, я оказался в правовом вакууме и не могу пробить его теми методами, которые есть у простого гражданина.



Культурный деятель, шоумен и писатель Антин Мухарский



И эта акция с раздеванием и повешением трусов на Оболонский суд.... Как бы там смешно ни звучало, но она достигла своей цели. Я создал прецедент в публичном пространстве, Оболонский суд спустя годы наконец рассмотрел это дело. Хотя и вынес решение не в мою пользу, но дело сдвинулось с места и наконец дошло до апелляционной инстанции. Но не прекращалась ложь и клевета со стороны министра юстиции Павла Петренко, который неоднократно называл меня злостным алиментщиком с подачи моей бывшей жены Снежаны Егоровой. Я писал письма, что информация не соответствует действительности. Меня нет и не было в списках неплательщиков алиментов. Они осуществляли психологическое давление. 20 декабря я подал заявление на Петренко с просьбой опровергнуть неправдивую информацию. Ни письма, ни опровержения не получил...

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Поэтому мой выезд за границу – это определенная форма протеста и привлечение внимания к тому, что обычный украинец бесправен. Так же, как и возвращение на 10 дней в Украину – форма протеста. Видите ли, мы с Вами говорим и это очень важно. Они распространяют ложную информацию, а я приеду, скажу, как есть, и поеду, приеду и поеду.



Разгоняют дезинформацию gazeta.ua, "Комсомольская правда", газета "Сегодня" – ресурсы, которые не хотят меня видеть. Говорят, что "Орест Лютый" – националист, удрал от жены, алиментщик. "Есть много врагов, которые меня в контексте украинского поля пытаются уничтожить в публичном пространстве. Ничего, поборемся.



На Вас осуществляют психологическое давление, с тех пор как приехали?



Нет. Это я на них осуществляю давление сейчас. Апелляционное рассмотрение дела осенью. Надеюсь, что до октября решим этот вопрос.



Культурный деятель, шоумен и писатель Антин Мухарский



С детьми видитесь?



Когда мамы нет дома. Увидел, что у жены эфир и приехал. С детьми прекрасно общались 4 часа, папу любят, по папе соскучились. На следующий день мама не дала общаться со мной...



Далее поедете в Европу?



Нет. В Америку или Канаду. С 29 июня начинаются гастроли по Америке: с западного побережья Лос-Анджелеса и Сан-Франциско, затем Чикаго, Нью-Йорк, Филадельфия, Торонто и Вашингтон. Будет 8 выступлений.



Выступать буду и как "Орест Лютый", и как Антин Мухарский. Сначала будут коротенькие литературные чтения Мухарского, а затем концерт "Ореста Лютого".

Многих друзей потеряли из-за конфликта с женой?



Понимаете, правду знаем только мы с моей бывшей женой. Многие люди апеллируют искривленной информацией, поэтому обиды или ненависти я к ним не испытываю. И даже люди из противоположного клана приходят и говорят: "Чувак, мы хотим, чтобы вы помирились. Ибо вы нормальные люди, но какие-то непримиримые".



Как-то так оно повернулось, закрутилось и совпало с ситуацией в стране, мы действительно будто два враждующих государства: каждый держит свою оборону и осуществляет какие-то нападения. Это обросло еще медийным полем. Я делал юристам Егоровой предложение, мол, сядем за стол переговоров. Даже юристам какой будет бонус! Если они скажут, что помирили нас, к ним отряды людей будут стоять!



Культурный деятель, шоумен и писатель Антин Мухарский

Нет. Видно, дамам не нужен мер, им нужна война! Вот где-то они там используют дополнительные силы, когда им надо "замочить" человека. Потому процент одиноких женщин в Украине очень высокий. И они ходят на тренинги вот таких борцов с мужчинами, с флагом на коне. Это особая форма радикального семейного феминизма, думать, что мужчина размножился, расплодился, а дальше "Гани бабки, астальное мы сами решим". Время покажет.

Переосмысление отношений между мужчиной и женщиной произошло?



Да. Я понял, что в отношениях есть базовое понятие, которое стало для меня самым важным, – абсолютное доверие. То есть, когда у людей, которые создают пару, одни пароли к телефону и почте. Они ходят вместе, сдают анализы крови и всего остального, читают одни книги, смотрят одни фильмы. У них есть совместный проект, который они воплощают и ради которого живут. Поддерживают друг друга, потому что когда ты не поддержал свою половинку, она стала слабее, и завтра у нее не хватит сил поддержать тебя.



Доверие – это когда двое становятся одним. Это как пафосная мудрость, но когда ты ее почувствуешь на практике, все становится иначе. Это когда они дышат общим воздухом: ты еще не сказал это мнение, а твоя любимая говорит его за тебя. Когда вы мыслите в одном направлении и снимаете друг из друга не только одежду, но и мысли и слова. Или она говорит: "Я только хотела попросить, чтобы ты это сделал, а ты это делаешь". Это неизведанное, хотя я немного и пожил.

Хотите детей от любимой?



Сейчас нет.



Что почувствовали, когда приехали в Украину снова?



Новые краски. Сейчас лучшее время для Киева – конец мая, когда все изобилует. Мы поехали в загородный дом, где я заново почувствовал те запахи, по которым соскучился: цветы пионов, например, запах жасмина и росистой вечерней травы. Я почувствовал, как поют птицы, которых нет ни в Турции, ни в Испании. Эта земля настолько полна жизнью и энергиями, и запахами, и буйством, что я снова в нее влюбился. Мы не умеем ценить то, что имеем. И у нас большая Европа, чем в той же Греции. Я вернусь еще сюда жить.



Культурный деятель, шоумен и писатель Антин Мухарский

Мы были в небольшом городке Эретрия, расположенном на острове. Это сельская местность, где почти никого нет. Жили в частном доме. Провели там небольшое время в зимний период. Мы выезжали и в Афины и понимали, что в Киеве чище, конечно. Киев – больше Европа, чем Европа.

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Сейчас так много негатива вокруг. В чем секрет счастья от Антина Мухарского?



Базовая история – быть здоровым. Не жить где-то в прошлом какими-то воспоминаниями, которых не изменишь, не планировать будущее, которое далеко, а научиться жить здесь и сейчас. Получать удовольствие от чашки кофе и общения, от того, что не стучит слишком быстро сердце и не болит печень. Да, я счастливый человек, потому что у меня есть друзья, родители и любимая жена.



Что бы сказали украинцам?



Друзья, чаще путешествуйте!