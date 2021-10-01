Об этом в своем телеграм-канале написал народный депутат Ярослав Железняк. Он подчеркнул, что эта рабочая неделя будет намного спокойнее предыдущей.

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Повестка дня на 5 октября

Согласно информации нардепа, во вторник, 5 октября, рассмотрят 12 постановлений об отмене голосования за антиолигархический закон № 5599. "Хотя и без этого закон "подвисает" из-за ошибок", – добавил Железняк.

Также во вторник депутаты рассмотрят законопроекты относительно договоренностей с международными партнерами. В частности говорится о:

законе о кредитах аграриям № 3205-1, который связан с траншем от Всемирного банка на 350 миллионов долларов;

банковских законах для программы Международного валютного фонда № 5852 и № 5853.

Что рассмотрят 6 октября

Среду, 6 октября, Железняк назвал "достаточно социальным днем". В Верховной Раде проведут второе чтение антитабачного законопроекта № 4358.

Правительство рассмотрит также увеличение минимальной суммы алиментов № 3881 и привлечение медиатора для разрешения трудовых споров № 5555.

Обратите внимание! Депутаты 6 октября обсудят предложение Владимира Зеленского добавить 28 июля еще 1 праздничный день в трудовой календарь.

Повестка дня на 7 октября

В четверг, 7 октября, депутаты рассмотрят инициативы, которые не успели проголосовать на предыдущих заседаниях. В частности речь идет о законопроекте № 5719 о распределении 5% розничного акциза на табак сразу в местные бюджеты.

Железняк напомнил, что комитет согласовал проект № 5600. Он предполагает, что акциз будут платить не реализаторы, а производители.

Также депутаты рассмотрят законопроекты № 4278 и № 4279 (во втором чтении) в отношении посылок из-за границы до 150 евро без НДС и таможенного сбора.

В Верховной Раде 7 октября планируют проголосовать законопроект № 4612 о разрешении на травматическое оружие для адвокатов.

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Нардепы будут рассматривать документ № 5067 о передаче дел с обжалованием решений центральных органов власти из Окружного админсуда Киева в Верховный суд. Будут обсуждать также:

изменения в административном и уголовном кодексах по полномочиям Бюро экономической безопасности № 3959-1;

аграрные расписки № 2805-д.

К слову! Железняк подытожил, что 7 октября стоило бы рассмотреть законопроект № 5600, однако его могут снять с повестки дня.

Какие законопроекты проголосуют 8 октября

Как отметил Железняк, 8 октября чиновники могут выделить 800 миллионов на закупку кислородных станций для больниц. Кроме того, они проголосуют за антиплагиаторские законопроекты № 3758 и № 5461.