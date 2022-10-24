В Венгрии на антиправительственные протесты вышли тысячи человек

В центре столицы Венгрии Будапеште состоялся многотысячный митинг. Произошло это 23 октября – на 66-ю годовщину Венгерской революции.

В нем приняли участие учителя и ученики, которые требуют повышения заработной платы педагогам и борьбы с инфляцией, которая обесценивает доходы населения.

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Проходя по мосту через Дунай, протестующие держали плакаты с лозунгами вроде "Орбан, убирайся прочь" и "Нет учителей, нет будущего".

В чем обвиняют власть

Участники протеста заявляли, что правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана подвело учителей, потому что выплачивает им мизерную зарплату, в то время как инфляция превысила 20% в сентябре и продолжает расти.

По данным организаторов, в Будапеште собралось около 80 тысяч человек, что является едва ли не самой многочисленной антиправительственной акцией протеста за последнее время.

Протест состоялся вскоре после того, как Орбан в речи к годовщине Венгерской революции пообещал экономическую стабильность и ограничение на счета за энергоносители для домохозяйств, несмотря на экономический кризис в ЕС.

Заметим, что педагоги в Венгрии протестуют не первую неделю, требуя повышения заработной платы.

Какая экономическая ситуация в Венгрии

Кроме того, в декабре венгерское правительство планирует изменить бюджет на 2023 год, в котором заложит замедление экономического роста до 1% (вместо 4,1%), а также изменит целевой показатель инфляции (который составил 5,2%, а ныне превысил 20%). ).

Венгерская валюта – форинт – в начале октября упала до рекордно низкого уровня. Это вынудило центральный банк Венгрии в экстренном порядке повышать процентные ставки.

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